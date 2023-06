Száznál több szereplő – zenészek és táncosok az óvodásoktól a szeniorokig – jelenítették meg a falu portái között vonulva a régi idők lakodalmait és az addig vezető út hagyományait. Régen a felnőttek mintájára a gyerekek is játszottak lakodalmast – a gyermekcsoportok táncával kezdődött a műsor. Utána a legényes házhoz indult a menet, láttuk búcsúzni a vőlegényt, azt is, hogyan kérik ki a menyasszonyt, még ha kétszer nem is a jót küldték:). Azután következett az esketés, majd maga a menyegző, amelynek az alapját a Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk című 2019-es vasi összeállítás adta – az eszközös, a mulatsági táncok, a papucstánc, a szakácsasszonyok tánca is megjelent benne. Vasi szokás volt, hogy a menyasszony fejéről levették a koszorúját. A vőfélybotra tűzött ékes koszorúval már pénzért táncoltak. Miután menyecskeruhába öltözött a menyasszony, jöhetett a menyecsketánc, és lassan a búcsú az ifjú házasoktól.