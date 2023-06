A tárlat – amely a népszavazási döntéstől a Jugoszláv Néphadsereg (JLA) utolsó katonájának Szlovéniából való kivonulásáig tartó időszakot mutatja be – most a Szlovén Kulturális és Információs Központban látható. A megnyitón Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének elnöke, Drago Ribas, a Muravidéki Északi Rendészeti Veterán Egyesületek Szövetségének elnöke és alelnöke, Milan Osterc is jelen volt.