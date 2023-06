Elsőként a körmendi katolikus iskola műsorát hallhatta a közönség. Felcsendült Carl Orff Tapsrondója és Ránki György Reggeli tornájának nosztalgikus dala. Szólót énekelt Horváth Regina, Molnár Csenge és Tomasics Luca. A műsor második részében szintén maradt a múltat idéző dallamoknál a kórus, előbb Balázs Árpád A mi iskolánk című dala hangzott el, majd következett Dés László szerzeménye A Pál utcai fiúkból, Mi vagyunk a grund címmel. A záró számnál az intézmény néhány pedagógusa és Kiss László iskolalelkész is bekapcsolódott az éneklésbe. A kórust Németh Zsuzsanna vezényelte.

A kórusmuzsika után hangszeres szólisták következtek, fellépett Spaits Júlia és Sabáli Anna.

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola és a Somogyi Béla Tagiskola Bródy János és Babits Mihály közös dalával indított, amelynek címe: Mindenik embernek a lelkében dal van, majd Carl Orff és Margaret Murray Girls and boys come out to play című szerzeménye hangzott el a Zene gyermekeknek kórusszvit első tétetéből. Weöres Sándor magyar szövegével egy olasz népdalt is énekelt a kórus, majd a Legyetek jók, ha tudtok című dal és a Sulidal zárta az iskola műsorát, az énekkart Pestiné Bánhidi Szilvia vezényelte.