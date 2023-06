A Berzsenyi Dániel Könyvtárban anno többször megfordult Weöres Sándor. A földszinti előadóban most Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész ajánlásával nyílt meg a Weöres-inspirációk című kiállítás, amelyen meghívott képzőművészek - Bonyhádi Károly, Czimer-Szendrei Judit, Ferkovics József, Somogyi Tamás, Szántó István, T. Takács Tibor, Tóth Magdolna, Trifusz Péter és Veres Gábor - alkotásai láthatók. A tágas és titokzatos Weöres-univerzum értelmezéséből létrejött művek újabb kapcsolatot teremtenek a befogadó és Weöres világa között. Weöres macskája is eljött - érdemes volna megnézni, ott sütkérezik-e Weöres mellett a bronzpadon. De hát egy macskának legalább kilenc élete van. Weöresnek pedig ennél is jóval több.

Az alkotásokat hamarosan tüzetesen is megnézzük.