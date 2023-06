A nagyszabású esemény sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a néhány hónapja megrendezett nagy sikerű Robbie Williams Tribute Show extrákkal dúsított ismétléséről van szó, a színvonal pedig – ha lehet – még magasabb lesz, hiszen az exkluzív környezet adott lesz hozzá. A megyei kulturális élet egyik rangos eseményén Robbie Williams 2001-es Royal Albert Hallban megrendezett koncertjének repertoárját követi, kiegészítve az angol világsztár legismertebb dalaival. Az énekesek ezúttal is azok lesznek, akiket a sportházban már hallhatott a közönség, így fellép Horváth Maggie, Dell’ Amico Romeo, Vass István és Farkas Janó. Az est különlegessége a helyszínválasztás mellett a szolgáltatásokban is megmutatkozik. A tematikában természetesen az angolok állnak a középpontban, így – aki vacsorára is jelentkezik – angol nemzeti ételekből válogatott fogások közül választhat egy elegáns vacsorán a koncert előtt. A szünetben pedig hamisítatlan angol desszertet szolgálnak fel a vendégeknek. A koncertre többféle jegycsomagot állítottak össze a szervezők, így a normál koncertlátogatói jegy mellett vásárolható vacsorabelépős koncertjegy is, de emellett a családosokra is gondoltak. A koncert szabadtéri lesz, ezért a szervezők esőnapot is kijelöltek, ami július 15-én lesz.