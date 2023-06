Meseboltos 1 órája

Miú és Vau kicsit elköltözik, Szuzi hazajut - Vendégjátékok Kőszegen, aztán irány a Balaton

Egy éve mutatta be a szombathelyi Mesebolt Bábszínház és az ESZME (Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete) a Miú és Vau című kétszemélyes játékot - arról, hogy azoknak is össze kell csiszolódniuk, akik nagyon szeretik egymást. Miú és Vau most útra kelt. És megy utánuk Szuzi is: ő pedig az a cica, aki mindenáron haza szeretne jutni. Az előadás a Mesebolt és a Kőszegi Várszínház koprodukciójábsan készült.

Lukács Gábor és Kolozsi Angéla - Vau és Miú Fotó: VN/Mesebolt Bábszínház

A Miú és Vau előadást június 12-én és 13-án Kőszegen láthatta a közönség. A cica, aki haza akart menni pedig 24-én az alsóörsi művelődési házban a Szabadtéri Színházak Találkozóján vendégeskedik. A találkozónak ezúttal a Kultkikötő ad helyet. Tavaly rendezték meg először, a siker hozta a másodikat - úgyhogy most már majdnem hagyomány. Miú és Vau - írta, rendezte, játssza: Kolozsi Angéla és Lukács Gábor

Fotó: VN/Mesebolt Bábszínház Timo Parvela meséit (Miúról és Vauról) színpadra írta, rendezte és játssza: Kolozsi Angéla és Lukács Gábor

Tervező: Rumi Zsófi

Bábkészítő: Sipos Katalin

Zeneszerző: Kiss Dávid

Mert: "Ami az egyiknek unalmas, az a másiknak izgalmas. Ami az egyiknek kísértettörténet, az a másiknak kertészeti szaktanácsadás. Az egyik álmodozó, szétszórt és kényelmes, a másik gyakorlatias, rendszerető és dolgos. Ez tehát egy kutya-macska barátság?

Föltétlenül.

És persze itt van Miú és Vau is.

Miú macska, Vau pedig kutya. Új otthonba költöznek, rendezkednek, fúrnak-faragnak, festegetnek, helyet keresnek maguknak úgy, hogy a másik is megtalálhassa a maga helyét. De költözködni, rendezkedni, együtt élni még a legjobb barátoknak sem könnyű." A cica, aki haza akart menni - Lukács Gábor és Gyurkovics Zsófia

Fotó: Unger Tamás Szuzi pedig nem akármilyen kiscica. A francia tengerparton él, minden nagyon érdekli, és nem ijed meg a saját árnyékától, nagyon szereti a gazdáját, a kedvenc étele pedig a hal - a Cica, aki haza akart menni Szombathelyről hamarosan a Balatonra megy. Úszni nem szeret, de ha muszáj: megteszi! Egy álmos, nyári napon azonban Szuzi kellemes élete meglepő fordulatot vesz: hirtelen Angliában találja magát, a tenger másik oldalán. Köztudott, hogy a macskák nem szeretik a vizet. Hogy tud így átkelni egy elveszett kiscica a hatalmas hullámokon? Mihez kezd az idegen partokon? Ezekre a fontos kérdésekre keresi a választ az előadás. Sok-sok bábbal, humorral, szeretettel és tengerparttal találkozhat, aki eljön megnézni Szuzi különös kalandjait… Ajánlott korosztály: 4 éves kortól A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház közös produkciója Bábszínpadra írta és rendezte: Veres András

Tervezte: Bartal-Kiss Rita

Zene: Kiss Dávid

Szereplők: Gyurkovics Zsófia, Lukács Gábor









