Kedves Teréz! című, a Corvina Kiadó gondozásában megjelent könyvét dedikálja ma, június 15-én, csütörtökön 17.30-tól Prieger Zsolt Szombathelyen a Rákóczi Ferenc utca 3. szám alatt kialakított Bookline Teraszon, holnap, június 16-án, a Bloomsday programjában 16.30-tól pedig a Szombathelyi Képtár kiállításában, Kassák képek előtt adja elő Kassák projektjét Magyar Bori énekesnővel.

Prieger Zsolt jelenleg Martonvásáron él, egyre gyakrabban látogat a szülővárosába, Szombathelyre; újjáépíti a testvérével, Prieger Szabolccsal létrehozott, most 30 éves Anima Sound Systemet. A zenekar különlegességeiről is beszélgettünk, egyebek közt az állandó újraszerveződés hozadékairól, és arról a családi bővülésről, ami a lányának, Fanninak is teret adott énekesnőként, barátként, munkatársként.

A podcastben az alkotó arról is beszél, miért is lakik Martonvásáron, hogy került képbe Brunszvik Teréz, hogy apropója legyen a Kedves Teréz!-nek, miért hasonló egy zsákfaluhoz Szombathely, és hogy kell-e egy gyereket szabadnak, intellektuálisnak és érzelmesnek nevelni.

Kérdeztük Prieger Zsoltot az irodalmi előadássorozatáról is, amelynek Kassák epizódját a szombathelyi Bloomsday szervezői bevették a programba, mivel jól illik a joyce-i hagyományhoz.