BÉCSÚJHELY

Nemcsak a helyi, hanem a Magyarországról érkező csoportokat is várják a bécsújhelyi Museum St. Peter an der Sperr munkatársai, magyar nyelvű idegenvezetőt is lehet kérni a programokhoz. Múzeumlátogatás, a katonai akadémia és a város bemutatása szerepel a kínálatban. Júliustól élménynapok

FELSŐŐR

Hamarosan indul a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Nyári élménynapok programsorozata, ami nyolc héten át kínál programokat a gyermekeknek a szünidőre. Az első program a július 5-én kezdődő tenisztábor lesz, a későbbiekben kincskeresés, színjátszó-, nyelvi és fotótábor, dobműhely, nyelvtanfolyam és média-workshop várja az érdeklődőket. Különleges bortúra a kastélyban

KISMARTON

Ausztria legnagyobb bormúzeuma az Esterházy-kastély pincéjében több mint 700 tételt mutat be Burgenland bortörténetéből. A tágas helyiségekben, folyosókon és boltozatokban kialakított múzeum autentikus kirándulást kínál a bor világába.