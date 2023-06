Ez a Csepűrágók világtalálkozója, szabadtéri láncfesztivál in memoriam Kemény Henrik. A bábművészeti világtalálkozó a 10. Színházi Olimpia égisze alatt szerveződik, a szombathelyi házigazda természetesen a Mesebolt Bábszínház, amely előadással is jelen lesz a Ferences-kertben. A sorozatot ma 15.30-kor a Lengyelországból érkező Álmok Színháza (Teatr Snow) A szoba című előadása nyitja – gólyalábas utcaszínház. Aztán nem lesz megállás. A családi programok mindhárom napon ingyenesek (kapunyitás szombaton és vasárnap is 10 órakor), az esti felnőttprogramokra jegyet kell váltani. Érdemes.

Pénteken 20.30- kor Pál András és Rozs Tamás mutatja be Petri György-estjét a Ferences-kertben, szombaton este Bognár Szilvia és az Etnofon Zenei Társulás koncertezik. Közben pedig: spanyol, francia, bolgár, lengyel, cseh – és természetesen magyar bábosok varázsolnak. Itt lesz például a nemzetközi hírű és elismertségű Sarkadi Bence a Világjáró marionettek című előadásával (szombaton 15.30- tól). Az előadásokat játszóházak, gyerekfoglalkoztatók kísérik, Spanyolországból például mechanikus utcai játszótér érkezik. Ilyen még tényleg nem volt – és egyhamar nem is lesz. Ott a helyünk.

