A nyáresti élményhez közismert műveket választottak, a program része Rossini: A sevillai borbély című operájának nyitánya, olyan népszerű Strauss-művek, mint a Perzsa induló vagy a Denevér című nagyoperett nyitánya, és szerepelnek benne Brahms: Magyar táncok sorozatának legismertebb darabjai is. Kiss Barna zenekar-igazgató érdeklődésünkre elmondta: – Az Emlékmű rendbe tett környezete olyan hely, ahol méltó körülmények között lehet muzsikálni, kiválóak az adottságok a szerenádélményhez, amit szeretnénk nyújtani. Természetesen a csillagokkal és a Holddal is gondolunk e különleges alkalommal. Az igazgató a szerenád fogalmát használta, mert arra utal, hogy régen is így volt: szép nyári estéken látogatták meg kedveseiket a férfiak, és énekeltek nekik. Most a szimfonikus zenekar invitálja „a kedvest”, hogy muzsikáljon az örömére – vagyis arra biztatják a férfiakat, hozzák el párjukat, és a Savaria együttes ad egy mindannyiuknak szóló, nagy közös szerenádot.