A megnyitóra megtelt a Városi Kiállítóterem, barátok, iskolatársak, tanárok, szomszédok tisztelték meg jelenlétükkel az alkotót, Kárpáti Pétert, aki gyakorlatilag hazaérkezett. A festő, restaurátor gyermek-, és ifjúkorát Körmenden töltötte, bemutatkozása szülővárosában azonban sok évig váratott magára. Ezt erősítette meg Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója is: Kárpáti Péter kiállítása nemcsak egy művészeti, kulturális esemény a városban, hanem egy nagy találkozás is, mert főleg olyanok jöttek el a megnyitóra, akiknek élete valamilyen módon keresztezte egymást az alkotóéval. A kiállítás már évekkel ezelőtt is szóba került, de előbb a koronavírus, majd a bezárások szabtak gátat a terveink megvalósításának - mondta az intézményvezető, majd arról beszélt: a nyitóképek a festő Körmendhez fűződő viszonyát idézik. Édesanyja önarcképe után Horváth György, a körmendi művelődési ház és a szombathelyi MMIK egykori vezetője tűnik fel egy festményen, majd a város megbecsült tanára, Szinetár Miklós mosolyog a látogatókra, úgy, mint annak idején a valóságban is. Több képen látható a Batthyány-kastély vagy a Várkert, majd távolabbra kalauzol az alkotó: az Eiffel-toronyhoz, a Vespák, az Alfa Romeok világába, Pekingbe, Londonba, Kuala Lumpurba vagy éppenséggel Budapestre.

Kurdy-Fehér János művészeti író így fogalmazott az alkotó kapcsán: Kárpáti Péter agora-festő, aki egy fotó-algoritmus, valamint festék és ecset együttes használatával fogja ki képeit, ugyanis ő egy kép-halász. Eszköze a háló, amelyet festői stílusjegyekből és applikációkból sző, és amelyet belemerít a valós - az internet és a közösségi média -, valamint a képzeletbeli - modelljei vágyott önképei - új vadvizeibe. Aztán amit kifogott, azt az agorán, a nagymarosi szombati piacon kínálja fel, miként a többi árus a gyümölcsöt, házi süteményt, húsárut, régiséget vagy a "von Hause aus" divatcikkeket.

-Valamennyien hazaszálló vándormadarak vagyunk. Az út örökre megy tovább, felhők alatt és hold alatt, de bármily messze tért, a láb végül hazafelé halad - olvashatók Tolkien sorai a kiállítást hirdető plakáton. Alighanem, így lehet a legszebben megfogalmazni, hogy Kárpáti Péter, a kép-halász sok év után újra hazatért.