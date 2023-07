- Most már kézzelfogható, hogy híre ment: a Bolha a fülbe-előadást érdemes megnézni – és ez nagy öröm. Viszont ha tudom, hogy a közönség valami jóra számít, akkor elkezd nyomasztani, hogy nem lehet rosszabb, mint amilyen eddig volt. Ha nagy az elvárás, nehéz bemenni a színpadra, tegnap este ezt már nagyon éreztem. Ilyenkor megpróbálom megtalálni azt a viszonylag laza állapotot, aminek muszáj meglennie ahhoz, hogy bemenjek – és ez a laza állapot nem akar annyira jönni. De amikor lenyomom a kilincset és bemegyek, már ott van – mondja Orosz Róbert, akivel egy májusi délutánon a színház udvarán ülünk le beszélgetni, természetesen Bolha a fülbe-előadás előtt.

Bolha a fülbe. Orosz Róbert - itt éppen Chandebise igazgató úr szerepében

Fotó: Benkő Sándor

A Feydeau-bemutató az évad végén, Béres Attila rendezésében igazi jutalomjáték, bravúrszerep – vagyis két szerep, tűz és víz: ez önmagában nem akármilyen teljesítmény.

– Amikor januárban – Pesten, Jordán Tamás meglepetés születésnapi buliján - találkoztam Béres Attilával, már messziről azzal fogadott, hogy “jó állapotban vagy? nagy szerep, nagy lehetőség”. Milyen állapotban vagyok, mit tudom én… Nem szeretem ezt a kérdést, mert abban a pillanatban rossz állapotban leszek. Utólag már tudom, jó állapoton azt értette, hogy fizikálisan-mentálisan rendben kell lenni: fogjon jól az agyad, jól improvizálj, legyél pontos. Egy bohózatban, ahol minden pillanatban minden a feje tetejére áll, közben pedig mindennek klappolnia kell, ez különösen fontos.

És lám, klappol

Kiderült, hogy Feydeau-t még néhány jól elhelyezett “külső poénnal” is bátran meg lehet terhelni: a Bolha a fülbe úgy szól hozzánk, rólunk – és a színházról! -, hogy mit sem veszít eredendő bohózati bájából, könnyed kétértelműségéből.

- Jó próbafolyamat volt, jól tudtunk Béres Attilával együtt dolgozni. A közönség pedig veszi és szereti azokat a poénokat, ötleteket is, amelyeket mi tettünk hozzá Feydeau-hoz. Ott van például az a jelenet, amikor – áttörve azt a bizonyos negyedik, láthatatlan falat - kijövünk a nézőtérre, és megcsináljuk a nagy kört, érdekes módon Chandebise szalad körbe, elfárad – aztán Poche jön vissza a színpadra fulladozva, oxigénért küzdve. Erre az összefüggésre csak menet közben jöttem rá.

Vagyis a Feydeau-előadásban duplán is megcsodálhatjuk Orosz Róbert humorát, amely hibátlan ritmusérzékből, mértéktartásból, arányérzékből, esendőségből és ki tudja, még miből van kikeverve: egy kis Csehov, egy kis Feydeau, egy kis szívfacsarás, egy kis nevetés. Mindig “az Orosz Robi”, mégis mindig más. Igaz is: a 2022/23-as évad Csehov-előadásában, a Sirályban, Widder Kristóf rendezésében ő játszotta Samrajev intézőt, a mindig rosszkor – vagyis pont jókor – elhelyezett anekdotáival és fontoskodásaival. Késélen táncolt az Egy kanál víz című Rusznyák Gábor-rendezésben: Shelly Levene, az állásába kapaszkodó, talajtvesztő ingatlanügynök szerepében. Csupa jó szerep, csupa jó előadás.

Egy kanál víz: az ingatlanügynönök világa - mint világmodel. Az előtérben Orosz Róbert, a háttérben Horváth Ákos

Fotó: Benkő Sándor

Ez csak egy évad, de van mit emlegetni az elmúlt tizenöt szombathelyi évből is Az ügynök halálától (Biff) a Top Dogs-on (Peter Crause) vagy a Parasztoperán át (Feri) A mi osztályunkig (Heniek): alapító tagja a Weöres Sándor Színháznak, Jordán Tamással érkezett – aki egyébként is meghatározó szerepet játszik az életében. A Merlin Színház Színészképző Iskolájában, Jordán Tamás és Lázár Kati keze alatt végzett 1995-ben. Tudatosan őket, az általuk életre hívott iskolát választotta: oda jelentkezett, nem máshova. Illetve a barátja, Somos Ákos jelentkezett kettejük nevében, mert ő – bár a választásában biztos volt -, a felvételivel még várt volna. Talán még erősen élt benne az a nehezen megnyíló, társaságkerülő enyingi kamasz és székesfehérvári szakközépiskolás diák, aki hajnalokig József Attilát olvasott, mint valami bibliát: mentsvárat jelentettek a versek, rokonnak érezte, mintha ő mondaná, ha tudná ilyen szépen mondani - és egyszer csak azon vette észre magát, hogy körülbelül kétszáz verset tud betéve. Főleg József Attilát, de mást is. Mindenesetre mindkettejüket fölvették. Orosz Róbert azt mondja, azóta se kérdezte meg, melyikük – Lázár Kati vagy Jordán Tamás – választotta ki őt a sok jelentkező közül, melyikük látott benne inkább fantáziát. Nem merte megkérdezni, nem akarta tudni. De az biztos, hogy ma is az a zsinórmérték, a legmagasabb szakmai mérce, amit a Merlin iskolája, Jordán Tamás – a ráció – és Lázár Kati – az érzelem – kijelölt. Azok voltak a kinyílás, az önmagára találás évei.

Folyton küzd az ember

- Hogy miért akartam színész lenni? Fogas kérdés. Tudtam, hogy ezt akarom csinálni. És nagyon szeretem csinálni – nem tudom, miért, nem tudom, milyen indíttatásból. Lehet, hogy exhibicionista vagyok? Úgy érzem, nem, de lehet, hogy mégis? Furcsa kettősség ez. De színpadon lenni jó – ezt biztosan tudom. Ami nem jelenti azt, hogy az ember nem küzd, sőt! Folyton küzd: saját magával, a saját tehetségével - vagy éppen, mert úgy érzi, hogy nincs tehetsége, a tehetségtelenségével. Azon dolgozni kell, hogy ez a küzdelem ne látszódjon.

Most már van olyan előadás is, amelyben nagyobbik fiával lép színpadra. A gyerekek – a Bolyaiban most érettségizett Marci és a Kanizsai Dorottya Gimnázium angol tagozatát a nulladik évfolyam után ősszel megkezdő Miksa - itt nőttek föl, igazi szombathelyiek. Marci színésznek készül, az édesapja persze támogatja – de azért jobban szeretné (szerette volna), ha másik pályát választana; meg is volna erre minden esélye. Ahogy az lenni szokott, óvja-félti: látja a pálya buktatóit. Hogy a színész kiszolgáltatott, hogy a tehetség mellé mennyi szerencse kell; hogy nem mindig kényezteti el az embert kedvére való szerepekkel a sors. De azt is fontosnak tartja és komolyan gondolja, hogy a gyerekek a saját útjukat járják. Lépten-nyomon tapasztalja, hogy a felnövekvő generáció már másképp látja a világot, másképp old meg helyzeteket – ezt el kell fogadni, ez így természetes.

Hogy Marcinak van keresnivalója a színpadon, az biztos – már a nézők is tudják. Nemcsak a diákstúdióba jár, nemcsak a celli Soltis-színházban játszik: A Pál utcai fiúkban a Pál utcaiak csapatát erősíti a Weöres Sándor Színház nagyszínpadán. Orosz Róbert pedig Rácz tanár urat játssza: a Bunsen-égő fellobbanó lángjával útnak indítja a történetet. Réthly Attila rendezését 2020 őszén, a járvány közben adódó pici “résben” mutatta be a színház. Mégis kegyelmi pillanat volt az: A Pál utcai fiúk azóta a száz előadáshoz közelít, levehetetlen, imádja a közönség.

Elmondhatatlan érzés

-Nemecsek halála hátul, a takarásban is sokáig mélyen megérintett. Most már, el kell ismernem, nincs olyan hatása, mint kezdetben – ezt meg lehet szokni. De muszáj, hogy mindig jólessen a siker. És A Pál utcai fiúk egyértelműen, mindig az: nagy siker. Érdekes megtapasztalni, hogy az előadás valahogy hullámszerűen működik: négy-öt alkalom álló tapsot hoz, aztán egy ideig az álló taps elmarad – majd megint napokig állva tapsol a közönség. És ez elmondhatatlan érzés, még akkor is, ha tudom, hogy a fiúk műve, nekik szól az ünneplés.

A Pál utcai fiúk. Rácz tanár úr: Orosz Róbert

Fotó: Mészáros Zsolt/Weöres Sándor Színház

Tegyük hozzá: Rácz tanár úr – vagyis Orosz Róbert – rezignált szigorúsága, a kamaszokat titokban nagyon is megértő bölcsessége is kell a sikerhez. És bár most már kevesebb verset tud, mint kamaszkorában – kevesebbet is olvas, az évek múlásával távolabb került a költészet birodalmától -, amikor nemrég felkérést kapott versmondásra egy vasi közéleti eseményen, nem kellett sokat forgatnia A Dunánált: gyorsan visszajöttek a verssorok.

József Attila mellett a később felfedezett Petri György volt a nagy kedvenc. Csak azt sajnálja – ma is fájdalmas mulasztásnak érzi -, hogy a nagy költő halála után tudta meg: anno Petri György volt az a különös figura, aki az Merlin színházi RS9 Színház büféjében rendszeresen elüldögélt, eliszogatott, néha szóba is elegyedtek teljesen hétköznapi, nem fontos dolgokról. Ha tudta volna, ha már akkor ismerte volna… A Merlin és a Nemzeti Színház mellett az RS9 akkoriban egy szintén nagyon fontos színházi műhely volt az életében, Dobai Dezső vezetésével.

Különben nem szeret visszanézni – legfőképpen azért, mert valahogy elszomorítja az idő múlása -, nem gyűjti a példányokat, mindig az aktuális feladatra koncentrál. Sokszor meg játszik velünk az idő. Amikor Béres Attila megkezdte a Bolha a fülbe próbáit, azt mondta: olyan, mintha el se ment volna Szombathelyről. Mintha 2012 – csak tegnap lett volna: mert most, hogy megint Orosz Robival dolgozik, közben tisztán hallja azt az emblematikus – és ma is érvényes - monológot abból a régi Top Dogs-előadásból.

Drágám, ma színházba megyünk!

-Az a monológom általában tapsos szokott lenni. Ha nem elég, hogy jól dolgoztunk, hanem még a közönségnek is tetszik – azt nagyon szeretem. Mondják, hogy a taps a színész kenyere – persze nem…, és mégis valami ilyesmiről van szó. Látom magam előtt, hogy az emberek elhatározzák, színházba jönnek, kiválasztják a napot, készülnek - aztán már reggel azzal ébrednek, hogy drágám, ma este színházba megyünk. Megveszik a jegyet - nem mást, színházjegyet! -, ünneplőbe öltöznek. És ha már megtisztelnek minket, akkor mi is igyekezzünk olyat adni, ami emlékezetes – aminek nyomán a közönség azt érezheti, érdemes volt minket választani. Bennem erős a kényszer – dolgoznom kell ellene sokat -, hogy a megfelelési vágy ne legyen benne a szerep megformálásában. Ne az járjon a fejemben, hogy ez vagy az nekik vajon tetszik-e, hanem hogy én – a figura – mit akarok éppen. Szeretném kizárni, de a “másik agyam” közben folyton a közönségre gondol. A tetszésért élek-halok, és ha úgy érzem, megvan – ha fölcsattan a taps -, abban a pillanatban boldog vagyok. Aztán másnap minden kezdődik minden elölről.