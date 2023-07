Ha nem tudnánk a lemezbörzéről, se lehetne kihagyni: a Hunyadi út felőli Kiscsarnokból kiszűrődő dallamok odacsalogatják az arra járót. Többen kosarakba, dobozokba - műfaj szerint – rendezve kínálják a bakelitet, másoknál az asztalon kiterítve hevernek a lemezek – a szakérő szemek úgy is rögtön kiszúrják a különleges borítókat. Horváth Sándornál rögtön megakad a szemünk a Jimi Hendrix feliraton, de van nála Beatles és Manfred Mann is. Azt mondja, otthon vagy hatszáz lemeze van, rendszeresen hallgatja őket, ide most negyvenen hozott magával.