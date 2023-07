Művészeti tanulmányait Budapesten végezte Záborszky Gábor festőművész és Konstantin László grafikusművész irányításával. Pályája elején, a 90-es években Köllő Miklós Pantomimszínházában dolgozott jelmeztervezőként és a Táncművészet folyóirat grafikusa volt. A lelke mélyén mindig a festészet vonzotta igazán, így a színházi kezdetek után idén 30 éve foglalkozik hivatásszerűen festészettel, és tagja lett a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének is. Több kerületi kiállításon mutatkozhatott be az évek folyamán, és több pályázaton is részt vett, díjakat is nyert. Tíz éve a hónap művésze volt a kerületében. Rózsavölgyben él családjával több mint harminc éve.