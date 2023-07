Hétfőn kezdődött, szombatig tart a Herényeik Háza 9. alkotótábora, melynek témája az idén Petőfi.

A táborról Szekér Tamás a Herényi Kulturális és Sportegyesület; Ferkovics József festőművész, a tábor művészeti vezetője pedig a Fáklyavivők Egyesülete képviseletében számolt be. Az egyhetes alkalom kezdetektől a roma-magyar kapcsolatokat erősíti. Ferkovics József a művészbarátait hívta meg. A festőművészek szellemileg-fizikailag is feltöltődnek az egy hét során, alkotásaikkal gazdagítják a közösséget. A tábor nyitott, az érdeklődő közönség végigkövetheti az alkotási folyamatot. Szombaton kiállítással zárnak a Herényiek Házában, a Shadox együttes és a Kopár Band játszik.

Dr. Asbóth Mária, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szombathelyi Csoportjának vezetője az Ajándékozz Te is Mosolytáskát! kezdeményezésüket ismertette, ami a gyerekeket (és szüleiket) szólítja meg. „Régi iskolatáskád ne porosodjon a sarokban, készíts belőle MosolyTáskát! Szerezz örömöt egy kisiskolásnak azzal, hogy szeptemberben egy szép táskával kezdheti a tanévet! A PontVelem Okos Program, a GLS Hungary és a Máltai Szeretetszolgálat egész nyáron várja a megunt, jövőre már nem használt iskolatáskákat, hogy iskolakezdésre átadhassa rászoruló gyerekeknek. Van időd átgondolni, hogy mit tegyél a táskába, sőt még arra is, hogy írj egy rövid üzenetet is a kitisztított és tanszerekkel megtöltött hátizsák mellé, hiszen júniustól augusztus végéig a gyűjtőpontokon, augusztus 21. és szeptember 8. között az iskolákban adhatod le a kész MosolyTáskát.” Július 17-től keddenként 14-től 17 óráig személyesen lehet leadni a dobozba zárt táskákat. A gyűjtőpont a szombathelyi Máltai-központban, a Margaréta u. 1. szám alatt lesz. (Érdemes ráírni a dobozra, hogy fiúnak vagy lánynak és hogy hányadik osztályosnak szánják a táskát.) Másik, hagyományos „Máltai” akciójukról is beszélt: az Adni öröm akció évek óta közös az egyik élelmiszerlánccal nemcsak karácsonykor, hanem a tanszergyűjtés időszakában is.

A SPAR áruházak pénztáraiban és az online shopban egész évben megvásárolhatók a Máltai Adománykártyák, melyekkel különböző értékű adományt tudunk eljuttatni a rászorulókhoz. Július 20-tól augusztus végéig a szombathelyi Intersparban segíthetjük ilyen módon a rászoruló gyermekek tanévkezdését. Augusztus 23. és 26. között személyes jelenléttel történik a gyűjtés.

Házigazdaként Gorza Norbert szolgáltatási koordinátor a Vas Vármegyei CKSZK – Vasvár Népfőiskola június óta tartó Ifjúsági Média Klubjáról beszélt. A belvárosi civil iroda közösségi terében a filmkészítés világával, a profi fotózással ismerkednek a fiatalok. A foglalkozásokon elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a MAD–Studio jóvoltából – a Kőszegi utca 9-ben komplex stúdiót rendeztek be nekik. Filmes-média-marketinges csapat tartja hetente foglalkozásokat. Az ott megszerzett ismeretekkel akár egy iskolai promó videót, vagy civil szervezet bemutató videót is el tudnak készíteni a későbbiekben. A 10 alkalom végén augusztusban ugyancsak díjmentes médiatábor várja őket. Aki szívesen csatlakozna hozzájuk, jelentkezzen a [email protected] e-mail-címen.