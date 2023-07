A nagy múltú rendezvény – amely a Vas Megyei Értéktárnak is része – nemzetközileg is ismert művészeti esemén - nyé nőtte ki magát, amelyre nem csupán a Felvidékről és Erdélyből érkeznek művészek, hanem Németországból és Svájcból is. A művészeti napok története 1992-ben kezdődött, akkor érkezett Egyházashetyére Sellyei Gábor belsőépítész, iparművész és felesége, Sellyei Gáborné főiskolai adjunktus, akik a faluban vásároltak házat – mondta el a kezdetekről Zolnainé Nábrádi Györgyi, a művészeti napok szervezője. A házaspár baráti köre is megjelent a településen, így többek között Ambrus Lajos író, Vincze István kürtművész, Majthényi László, Kovács Péter textiltervező és iparművész és Alexa Károly irodalomtörténész.