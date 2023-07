Tizenöt éve megy a zsennyei kastélyban a Cicelle napok részeként egy tematikus előadássorozat Fűzfa Balázs irodalomtörténész szervezésében, amelynek kialakult egy állandó „stábja”, köztük Láng Gusztáv, sipos Lajos, Pusztay János professzorok és Fábián László író is előadók, illetve mindig vannak új meghívottak is.

- Az elmúlt években körbejártuk a határon kívüli magyar kultúrát, ennek keretében szimpóziumunk témája volt Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Burgenland is – idézte fel Markó Péter. - A Vajdaságról szólva például az Új Symposion folyóirat két volt szerkesztője is az előadónk volt, Fenyvesi Ottó költő is, aki most Veszprémben él. Irodalmi témáinkat rendszerint kiegészítjük képzőművészeti és zenei előadásokkal; sőt idén a zsennyei művésztelep első évtizedeit helyezzük a fókuszba; több előadás is szól majd erről az augusztus 6-án, vasárnap 9.30-kor kezdődő konferenciánkon.

Ennek végén 15 órakor megemlékezést tartanak a Nagy Háborúban elhunyt Békássy Ferenc költő sírjánál, a zsennyei kastély kertjében.