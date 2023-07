Kiragad a hétköznapok szürkeségéből, elvon a feladatokon való rágódástól, érzéseket kelt, megbolygat. Talán nem is érezzük, milyen fontos időről időre egy ilyen jólesően felkavaró élmény, egészem addig, amíg haza nem érünk, és a helyükre nem kerülnek az itteni kavalkádból magunkkal vitt dolgok. A képviselő azt is hangsúlyozta: a Völgyhídi Vásár remek példája az értékteremtésnek. - Többet, szebbet nem is remélhettünk, amikor az Országgyűlésben elfogadtuk a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt, ami azzal a céllal jött létre, hogy megfelelő jogi keretet adjon a magyarság egésze számára fontos értékek azonosításához, gyűjtéséhez, dokumentálásához.

Pető-Mák Anita, a Zala vármegyei Cserszegtomajról érkezett a vásárra. -Nemzetközi fürjtenyészetünk van, ami azt jelenti, hogy nálunk tenyészállatok is elérhetők, illetve friss és feldogozott fürjtojásaink is vannak. Füstölt és marinált változatot is készítünk, utóbbi pácolt, érlelt tojás, többféle ízben kínáljuk: céklás, tormás, rókagombás, chilis, natúr és kapros termékünk is van, a füstöltből pedig vargányás, tökmagolajos, chilis, fokhagymás, illetve natúr, emellett van egy füstölt fürjtojás pástétomunk is. A tojást főképpen salátákra ajánlom, a füstölteket levesbetétnek is vagy szendvicsbe karikázva - mondta érdeklődésünkre Anita.

A felsőszölnöki Szabóki Miklós fából készített használati - és dísztárgyakat hozott a vásárra. - Eredeti szakmám szakács, ettől mostanra igencsak eltávolodtam. Budapestről hét éve költöztünk Felsőszölnökre, itt időm is van, meg lehetőségem is, hogy fával dolgozzak, ami nekem régi álmom volt. Dióval, szilvával és almával szeretek dolgozni, fenyővel kevésbé. Autodidakta módon tanultam mindent - meséli az alkotó.

A zalaegerszegi Volnerné Ungvári Márta visszatérő vendége a Völgyhídi Vásárnak, már ötödik éve, hogy festményeivel kitelepül a rendezvényre. -Húsz éve festek, az eredeti szakmám órás volt. Bizonyára ezért van, hogy szeretek aprólékosan kidolgozott képeket készíteni. Nem igazán járok vásárokra, de ide mindig eljövök, Nagyrákost nagyon szeretem, emellett csak Kaposvárra megyek a Rippl-Rónai Fesztiválra - mondta.

A nap folyamán kulturális műsorok sora várta az érdeklődőket: fellépett az Őrségi Baráti kar, bábos mesekuckó volt Varga Krisztinával, műsort adott a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, majd a Körmendi Kastélyszínház Társulat mutatta be Tóth Ede: A falu rossza című népszínművét.