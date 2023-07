Most két és fél hónapra Magyarlakra költözik „keresztmamához”, onnan indul szeptemberben Rómába, ahol megpróbálja e bölcsességet megszerezni, mondta el az atya, és hozzáfűzte: valószínűleg nemcsak a doktorátusa miatt kell kimennie, hanem azért is, hogy lelki gyakorlatot tudjon végezni, szünetet tartson. Tizenhárom év alatt a plébánián több ezer szentmisét mutatott be, 400 embert temetett el, 600 esküvőt tartott és több mint ezer gyermeket keresztelt meg. A mise végén az egyházközségi tagok adtak át neki ajándékokat – könyv alakú tortát, könyvutalványt, virágot – a hívek nevében. A Vasszécsenyi Plébánia új plébánosa Böjti Balázs atya lesz.

Képaláírás: Hétfőn költözik a plébániáról Merkli Ferenc