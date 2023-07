Kercaszomor polgármestere mondott beszédet. - Azt azért ne kérjék tőlünk, hogy még meg is ünnepeljük Trianont. Mi nem lemondtunk a területeink egy részéről, hanem elszakították azokat egy békediktátummal - idézte Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szavait a polgármester, amelyek három évvel ezelőtt az emlékmű ünnepélyes átadásán hangzottak el. - A mai napon a 103. évfordulóját ünneplejük az 1920. augusztus elsején zajlott szomoróci felkelésnek, amikor a kercai határőrök Rankay József vezetésével, valamint a szomoróci gazdák - akiknek neve az emlékművön is olvasható - kiűzték a szerbeket és szabaddá tettek közel ötszáz holdnyi területet. Ezen kívül 1922. február 9-én is jeles napja volt a falunak, akkor került vissza ugyanis Magyarországhoz. A harmadik fontos dátum egy évvel később volt, amikor a szomoróciak ércbe öntötték a "szabadságvágyukat" Sopronban, egy harang formájában, Seltenhofer műhelyében. Idén februárban ennek a századik évfordulóját is megtartottuk - idézte a múltat Kapornaky Sándor.