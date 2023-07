A Napraforgók egyesülettel szoros kapcsolatot ápol a Nemzeti Művelődési Intézet. A szervezet keretein belül működő Bűvös Bábcsoport nemrég Európa Kulturális Fővárosában, Veszprémben mutatta be a Farkas-erdő legendáját feldolgozó Farkaserdői banyafa, avagy egy szép szerelem története című előadását – erről Éles Krisztina, az intézmény Vas vármegyei igazgatóságának igazgatója beszélt. A jó együttműködésnek is köszönhető, hogy a kirakatba most Káld került.

2015 tavaszán alakult meg a káldi értéktár – mondta el a Simonné Fukszberger Szilvia, aki szólt arról is, az elmúlt években 18 értéket vettek fel: Vas vármegye legnagyobb összefüggő erdőterületeként a Farkas-erdő volt az első, ami bekerült értéktárukba. Említette Scherg Lőrinc munkásságát, a róla elnevezett kilátót és Ivánkovics Zoltán amatőr művész rajzait is. Az értékkirakatban a Káldi Napraforgók Egyesülete elmúlt 10 évéből is adnak ízelítőt, emellett pénteken a vesszőfonás hagyományát is bemutatták az érdeklődőknek. A káldi kirakatkiállítás augusztus végéig tekinthető meg.