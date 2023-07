Huszonharmadik alkalommal rendezik meg augusztus 11-13. között a szombathelyi városrészen a Joskar-Ola Napokat. A Pázmány körút végén lévő füves területen ingyenes koncertek és gyerekprogramok, gasztrotér, egészségügyi szűrővizsgálatok, prevenciós, rendőrségi és katasztrófavédelmi programok is várják a kilátogatókat. Számos versenyszámot is hirdetett a szervező Joskar-Ola Alapítvány: így aszfaltrajz-, gulyásfőző- és sakkversenyen bizonyíthatnak a vállalkozókedvűek, emellett az országos erőember versenynek is helyet ad a Joskar-Ola Napok. A színpadon a három nap során tizenkét zenei fellépő váltja egymást: többek között Krisz Rudi, a Capito Gitárklub, az Inflagranti, Kiss Vivien és Mr. Rick is hallható lesz számos dj zenei produkciója mellett.