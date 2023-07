Ez a hét a jazzről, az örömzenéről, az együttlétről szólt a városban: ma 14 órakor a növendékek hangversenyével zárul a Lamantin-tábor és fesztivál a Krúdy Klubban. Azaz nem is a Krúdy Klubban, hanem a Lamantin Klubban – hiszen régi szokás, hogy a Weöres Sándor Színház klubja ilyenkor jazzklubbá alakul át. Az is régi hagyomány, hogy miközben a fesztiválkoncerteken mesterek, neves muzsikusok lépnek fel, a záróalkalmon a Márkus Tibor művészeti vezetésével működő – általa megalapozott – Lamantin Improvizációs Tábor növendékeié a főszerep. Így lesz ez most is. A kurzusok résztvevői nagy és szeretetteljes családként határozzák meg magukat, a jazz lényege pedig az egymásra figyelésben megnyilvánuló szabadság és öröm.