De előbb még – csütörtökön 19 órától – a Füst a szemében – Cseh Tamás 80 című estet hozza el Celldömölkre Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs, Ratkóczi Huba. Indiánok, cigaretták, Cseh Tamás – és kicsit mindannyiunk – élete. Aztán a mozdony füstje. Bora Levente írta, rendezte – és játszik is benne – a Magyar Álomvasutak című kabarét, amelyben a múlt század első felének nagy slágerei is elhangzanak (kuplék a kupéból). Közben meg természetesen utazunk. Élünk. A premier után a nézők szinte táncolva-lebegve hagyták el a színházat. Hát, ez nagyon jólesett – hasonló sóhajok szálltak a celldömölki estében. Sejthetően szombaton is így lesz. A színen tehát Bora Levente mellett: Kőszegi Mária, Boznánszky Anna, Jobbágy Kata. Ezzel az előadással ér véget egy másik nagy és érdekes utazás: a 10. Színházi Olimpia égisze alatt a Celldömölk–Vasvár–Vép tengelyen megszervezett Nyugat-Dunántúli Színházi Fesztivál.