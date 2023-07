Szeptember elejéig tekinthető meg az MNL Vas Vármegyei Levéltárában a Sylvester János Nyomda és jogelődjei 1907 és 2008 közötti történetét bemutató kiállítás. A tárlat anyagát 16 tárlóban Bajzik Zsolt főlevéltáros rendezte el. Megtudtuk, a levéltárba először akkor kerültek iratanyagok a nyomdából, amikor az 2008-ban megszűnt. Tavaly év végén pedig Varró Attila, a nyomda nyugalmazott ügyvezető igazgatója kereste meg őket, hogy újabb dokumentumokat adjon át. Így fogalmazódott meg a kérés és az ötlet: mutassák be egy kiállításon a Sylvester János Nyomda történetét.



A nyomda három nagy korszaka

A tárlat előkészületeiről Bajzik Zsolt úgy fogalmazott: - Izgalmas volt, hiszen rengeteg képanyagot kaptunk Varró úrtól, de nemcsak képanyagot, hanem kiadványokat és olyan anyagokat is még, amik a 2008-as átadáskor elmaradtak. Így ki tudtuk egészíteni azt a dokumentációt is.

A főlevéltáros beszélt a nyomda három nagy korszakáról: 1907. május 29-dikétől indul a Vasvármegye Nyomda története. Az első korszak 1945-ig tart, az a magántulajdon időszaka. Aztán ‘45 után jön egy rövid átmeneti időszak, amikor a kommunista párt tulajdona lesz, majd 1949-ben államosítják a nyomdákat és a vállalatokat is, és ez marad a rendszerváltásig. 1993-ban újra magánosítás történik, a dolgozókkal együtt alakítanak egy kft-t, abban működik tovább 2008-ig – foglalta össze a szombathelyi nyomdatörténetet Bajzik Zsolt podcastunkban. Sylvester János nevét 1978-ban vette fel az üzem.

A megyei lap története sokáig egybeforr a nyomdáéval

Meghatározó volt a nyomdán belül az újságnyomtatás: számos szaklap is készült, de a nyomda és a megyei napilap története évtizedeken át egybeforr.

- 1945-ben, amikor a kommunista párté lesz tulajdonképpen a nyomda, nemcsak annak neve változik meg, a Vasvármegye újság helyett lesz egy Szabad Vas megye nevezetű újság, ami aztán Vas megyére módosul. ‘56 novemberétől veszi föl a Vas népe nevet az újság, és az ezen a néven fut a mai napig – ismertette nagyvonalakban Bajzik Zsolt lapunk történetét is.

Korábban a Kossuth Lajos utcában működtek

Megtudtuk azt is, a nyomda a kezdetekben a Kossuth Lajos utca 6. szám alatt működött. Ott volt a szerkesztőség, a lapkiadó, ott szedték az újságot is. A háborút követően azonban teljesen kinőtték az épületet, és új gépekre is szükség volt. Miután sokszor késve, és sok nyomdahibával jelent meg a megyei lap, a megyei pártszervek elhatározása után 1962-ben egy vb-ülésen fölvetődött: új nyomdát kell építeni. Ekkor találták meg a Kiskar utcában a területet, ott épült fel 1969-ben a Vas megyei nyomda új telephelye. A Vas Népénél a nagy váltást pedig egy új ofszetgép beszerzése jelentette: az első ofszetszám 1976. május 1-jén jelent meg, amikor már a képek is fölismerhetők az újságban - tudtuk meg a főlevéltárostól, aki érdekességként azt is elmondta: Spiegler Tibor gyűjteményének része a Vas Népe egy 1976 márciusi lapszáma, ami hat különböző színben készült el – az lehetett a próbanyomás. A tárlatban azt négyféle variációban tudták bemutatni.

Plakátok, könyvek, lemezborítók, aprónyomtatványok - többmillió kiadvány került ki a 101 év alatt a Sylvester János Nyomda és jogelődjei falai közül. Így, ha a szombathelyiek jobban megnézik saját könyvtárukat, iratanyagaikat, lemezborítóikat, szinte biztos, hogy találnak olyat, ami a Sylvester János nyomdából, vagy annak elődjéből került ki - erről is beszélt Bajzik Zsolt.

Gyarapodott az Almásy-gyűjtemény is

- 1932-ben Almásy László hazaérkezik az afrikai útjáról, és most találtam egy olyan meghívót, ami erre szólt. Egy roppant egyszerű, fekete-fehér, egyoldalas nyomtatvány, de számunkra érdekes, mert Almásy László életéhez kapcsolódik - osztott meg egy másik érdekességet a kutatásai eredményeként Bajzik Zsolt. Szólt azokról a fotókról is, amiken az látszik, ahogy még az ólombetűket öntötték a nyomdában - ilyet se láthatunk már jó ideje a mindennapokban.

A Sylvester János nyomda tárlata szeptember elejéig a Hefele Menyhért utca 1. szám alatt, a levéltár nyitvatartási idejében bármikor megtekinthető.