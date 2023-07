A bő egy hét során a művészek jönnek-mennek, van, aki csak pár napot tud itt tölteni, mások végig maradnak, van, aki ezúttal csak kép küldésével veszi ki a részét. Laza közösség ez ilyen szempontból, egyébként viszont nagyon is hasonló habitusú, ahogy ők mondják, egyrezgésű emberek alkotják.

Hét évvel ezelőtt egy hatvani vállalkozó, Káli István és egy ugyancsak hatvani festőművész, Mátyássy Gábor gondolták ki, hogy jó lenne néhány alkotót a kivételes kisugárzású jáki templom bűvkörébe vonni, a műemlék ismertségét a kortárs művészet segítségével is növelni. Az ötlet bevált, a felkért művészek azóta is visszajárnak, szinte már otthon érzik magukat a vasi településen. Alkotásaik közös kiállítása pedig a fővárosban is bemutatkozott.

– A nyár folyamán a legtöbben számos művésztelepen megfordulunk – magyarázza Mátyássy Gábor, a közösség alapítója, művészeti vezetője. – Már kutatások is bizonyítják, hogy az autonóm képzőművészek alkotásaik közel háromnegyedét ilyen közegben hozzák létre. sokunk pedagógusként dolgozik, év közben kevesebb a nyugodt alkotásra szánható időnk. Itt a hétköznapokból kiszakadva, nyugalomban, alkotó közösségben, egymás munkásságából is tanulva nagyobb intenzitással tudunk dolgozni. Ehhez Jákon a műemlék templom inspiráló közelsége is társul. Külön örülünk a restaurálásnak, így folyamatosan szabad bejárásunk van a templomba, most épp a kőrestaurátorokkal van alkalmunk beszélgetni.

A művésztelep az idén is a közösség tagjai által beküldött anyag kiállításával indult. Az itt készült, illetve megkezdett és otthon befejezett alkotásokat majd szeptemberben, a második kiállításon mutatják be. Az idei évben – persze nem kötelező jelleggel – a műemlék templom patrónusa, Szent György a téma. Ottjártunkkor meggyőződhettünk róla, hogy, míg egyesek fantáziáját kevésbé mozgatta meg az ötlet, mások ihletetten álmodták meg a maguk sárkányát.