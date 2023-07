– Két évvel ezelőtt volt az első Lak&Roll. Az ötletet az adta, hogy nálunk, az intézményben próbált és próbál mind a mai napig több rock és metálzenekar, amelyeket egy populárisabb rendezvényen nehezen tudtunk volna bemutatni a közönségnek, ezért létrehoztunk egy rocknapot, ahova az ilyen zenét kedvelő közönség látogat el. Gondolkodtunk azon is, hogy mit lehetne melléjük párosítani, ami a gyermekeket és a családokat is vonzza, így jött az ötlet, hogy próbáljunk meg motoros találkozót szervezni – idézte fel a kezdeteket Boros András, a Répcelaki Művelődési Ház igazgatója. Közel száz motoros csatlakozott a felhívásukhoz, tavaly pedig már streetfighter-bemutatót is tartottak. – A zenekarokat tekintve a répcelakiak minden évben lehetőséget kapnak, a többieket pedig ajánlások útján szoktuk meghívni. Szerencsére már eljutottunk odáig, hogy sokan maguk ajánlkoznak, így a keresgetéssel sok időnk nem megy el, inkább a válogatással – tette hozzá a szervező. Szombaton a koncertek 15.30-kor kezdődnek a Radó téren, ahol fellép a Titanic Swim Team, a Novelzone, a Galeri, a Lost Dreams, a Morte Silmoris, a Mürderhead és a KösziZíben. A motoros találkozó 13.30-kor a szombathelyi RITMO udvaráról indul, a menet 15.15-re érkezik Répcelakra. A streetfighter motoros bemutatót 16 órakor, a Radó tér melletti útszakaszon tartják, a legkisebbeket a művelődési ház udvarán gyerekparkkal várják.