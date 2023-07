– A világjárvány okozta vis - szaesést – sok munkával, nagy erőfeszítések árán – sikerült leküzdenünk, kezdjük utolérni magunkat – mondta Kovács Géza igazgató, aki mindenekelőtt megköszönte munkatársainak a rengeteg elvégzett munkát – amihez az idén a 10. Színházi Olimpia égisze alatt megszervezett programokat is hozzá kellett venni. A Bábművészeti Világtalálkozóról szólva megjegyezte: megérte a befektetett munka, a színes-színvonalas nemzetközi mezőny fogadásán túl a találkozó az „együtt voltunk” örömét is hozta. Mindemellett hangsúlyozta, „nem lehetünk annyira szegények, hogy ne segítsünk másoknak”.

Úgyhogy a különösen nehéz helyzetbe került független, struktúrán kívüli társulatokat – miközben előadást a Mesebolt is kizárólag pályázati támogatásból tud létrehozni – egy-egy produkció „örökbefogásával” igyekeznek támogatni. A bábszínház működőképessége a fenntartó 2020-ban megítélt és a következő évekre is jóváhagyott plusztámogatásával és a nagyon takarékos gazdálkodással volt fenntartható.

A szakminisztérium kulturális államtitkárságától kapott támogatás révén korszerűsíthette a bábszínház 60 fős kamaratermét, illetve a próbateremből egy új, 100 fős terem jöhetett létre. Így indult az évad az MMIK-ban – amelynek az idén áprilistól üzemeltetője a Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft. – a Mesebolt továbbra is bérlő az épületben. Ősszel egész évadra szólóan hirdették meg a 4 előadásos székhelyi, óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló Mesebolt Bérletet, amelyből 1325 fogyott – a visszaesés a Covid előtti időkhöz képest jelentős, bár a vásárlási kedv nőtt.

Elindították a vasi kistelepüléseknek szánt, három előadásból álló Vasi Mesebérletet is: itt jelentős a növekedés, a vásárlók száma csaknem háromszorosára nőtt (389-ről 1144-re). A matinék látogatottsága az őszi–téli hónapokban újra elérte a világjárvány előtti értékeket. Bizonyára a megfeszített szervezőmunkát is jutalmazta a társulat, amikor Trifusz Ádámra szavazott: ő vehette át az évadzáró társulati ülésen a 2022/23-as évadban végzett munkájáért a titkos voksolással odaítélt No lám! díjat.

Kovács Géza megjegyezte: a Mesebolt kicsi, 20 fős társulatában ilyenkor mindenki „egy kalapban van”, színészeknek és háttérmunkatársaknak egyenlőek az esélyei. A Mesebolt mindenestül kicsi, de erős. Az évadnak vége, de érdemes figyelni a nyári programokat.