Pénteken se maradtunk program nélkül, hiszen kettő eseményre is hívtuk Önöket, méghozzá a Magyarország Kincsestára: Csepreg és térsége c. könyv sajtótájékoztatójára, illetve Csepregi Zenei Kalandozásokra, amely keretén belül városunk fúvószenekara játszott a Promenádon - olvasható Horváth Zoltán, Csepreg polgármesterének közösségi oldalán.

Mindazok, akik velünk tartottak pénteken már kezükben tarthatják azt a képes kötetet, amely meggyőződésem, hogy méltóképp mutatja be városunkat, a benne élő, összetartó embereket és a gyönyörű környezetet, amely minket körül vesz. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a könyv megszületésében közreműködött, köztük is kiemelten Ágh Péter államtitkár úrnak a szükséges anyagi támogatás elnyeréséért. Köszönöm továbbá Ziembicki Erzsébetnek és Nagyné Polgár Katalin igazgató asszonynak a délután szervezését, nem utolsó sorban pedig Csepreg Város Fúvószenekarának és a Csepregi Mazsorett Csoportnak a színvonalas műsort.