Nemrég megemlítettem egyik ismerősömnek, hogy az ötvenes évek első felében több politikai párt létezett Magyarországon. Hitetlenkedve csóválta a fejét, majd azt válaszolta, ha volt is még párt az MDP-n (Magyar Dolgozók Pártja) kívül, az bizonyára csak papíron létezett. Ez utóbbiban – ha nem is teljes mértékben, de – majdnem szó szerint igaza volt. A Szabad Szó impresszumában még 1951-ben is ez szerepelt: „a Nemzeti Parasztpárt központi lapja”. Az újság a következő év tavaszán jelent meg utoljára. A főszerkesztői tisztséget előbb Darvas József, majd Nánási László látta el. Darvas neve az ismertebb, de Nánási is író volt, s 1948-ben parasztpárti politikusként került be az Elnöki Tanácsba.

A pártnak nemcsak újságja volt, hanem Budapesten, a Dorottya utcában irodája is. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy hány párt működött az országban 1951-ben, akkor a válasz inkább az, hogy egy. A Nemzeti Parasztpárt létezett ugyan, de gyakorlatilag nem működött. Nem voltak vidéki irodái, s az alapszervezetei is elhaltak. Az 1939-ben megalakult párt 1944 decemberében részt vett ugyan a Magyar Függetlenségi Front megalakításában, de tényleges tevékenységét csak a háború után kezdhette meg. 1945 júniusában már a megye több településén – így például Szombathelyen és Rumban – működött parasztpárti alapszervezet. Meghatározó helyi embernek akkor Szij Rezső sárvári református lelkész számított, aki néhány hónapig az ideiglenes nemzetgyűlési képviselője volt. (A novemberi választáson már nem jutott mandátumhoz.) A Nemzeti Parasztpárt háború utáni fő célja a földreform volt, emellett nagy hangsúlyt fektetett a művelődésügyre is.

Ha végiglapozzuk a korabeli újságokat, azt látjuk, hogy egyik párt sem szervezett olyan sok kulturális programot, mint ők. A szombathelyi szervezet 1945 októberében közművelődési bizottságot alapított, s elindították a „Péntek esték” sorozatot. Az egyik első rendezvényük egy Bartók-emlékkoncert volt. A párt országos szervezetének elnöke 1945 és 1949 között Veres Péter író, aki többször ellátogatott Vas megyébe. Egy kis személyes kitérővel elmondhatom: Egyszer apám is találkozott „Péter bácsival”. Talán 1947–48 táján lehetett, és Pankaszon történt a dolog. Kovács Béla tanító valamilyen rendezvényt szervezett, amire meghívta a környék színjátszó csoportjait is. Az előadásokat – legalábbis azok egy részét – az író is megnézte, majd csoportkép készült. Arra, hogy milyen darabot adtak elő, már nem emlékszem, csak arra, hogy apám ragasztott bajusszal és hosszú szárú pipával áll a fotón Veres Péter mellett. A Vas megyei szervezetben a kezdeti időszakban több református pap is feladatot vállalt, közéjük tartoztak például Döbrössy Lajos szombathelyi és Nádasdy Lajos celldömölki lelkészek. A személyi változások gyakoriak voltak. A párton belül több irányzat is létezett, s a vasiak és az ország keleti felén élők között is megfigyelhető egy árnyalatnyi különbség. A párt itteni hívei inkább kisbirtokos parasztok voltak, míg máshol mintha a szegényparasztok támogatása lett volna erősebb. Kardinális kérdésnek tekinthető a kisgazdapárttal való viszony is. A két agrárpárt együttműködésének Vas megyében is voltak támogatói. Azt, hogy a Nemzeti Parasztpárt 1946 márciusában a Baloldali Blokkhoz csatlakozott, többen csak taktikai lépésnek tekintették. Később kiderült, hogy ez végleges és végzetes döntés volt.

A vezetésből kiszorultak azok, akiknek fenntartásaik voltak a kommunistákkal való együttműködéssel kapcsolatban. Az 1947-es választáson a párt jó eredményt ért el, 8,3 százalékot szerzett, de mégis zsákutcába jutott. További sorsát már Rákosi és köre határozta meg. A többpártrendszert felszámolták. Nánási László visszaemlékezése szerint 1948 végén Rákosi az alábbiakat közölte Veres Péterrel és társaival: „Jól dolgoztatok…, de egy korszak lejárt, azt tanácsolom nektek, hogy hagyjátok abba a pártépítést, s helyette inkább kezdjétek meg szervezeteitek lebontását.” A leépítésre vonatkozó utasítást magától értetődően nem tették közzé, az nem is valósulhatott meg egyik napról a másikra. A hír a sajtóban sem jelent meg, de azért az akkor történteknek mégis maradt nyoma.

Az egyik rövid közleményben ez volt olvasható: „A Nemzeti Parasztpárt által meghirdetett péntek esti előadás elmarad.” Az apróhirdetésekben még egyszer-kétszer a párt helyi szervezeteinek a neve is felbukkan. Az NPP olaszfai szervezete például eladásra kínált egy alig használt cimbalmot, a szalafői pedig 1949 májusában bükkönymagot keresett megvételre. A párt megválasztott képviselőinek többsége a helyén maradhatott. Közéjük tartozott többek között a celldömölki Gosztonyi János, aki később az MSZMP-ben folytatta politikai karrierjét. Az alsóbb szintű pártapparátusból pedig a népfront vett át embereket.