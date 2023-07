KONCERT

SZOMBATHELY Július 21., péntek 20 óra – Történelmi Témapark: Merry go Round – piknikkoncert. A program a nyáresték valódi hangulatát kínálja finom zenével, ínycsiklandó ételekkel, pazar borokkal. Kellemes bárhangulatot varázsolnak a szervezők a témaparkba. Igazi nyáresti lazulós, borozós, finomságokat kóstolgatós, fűben üldögélős koncert várja a nagyérdeműt, ahol a zenét a 2011-ben alakult Merry Go Round Duo, azaz Hajdú Anett és Bokor Ádám szolgáltatja. Az ének-gitár felállású duó sok budapesti klubkoncertet követően bejárta a világot: fél évig Cipruson zenélt, majd huzamosabb ideig Bahrein egyik leghíresebb szállodájának, a The K Hotelnek lett a zenekara. Fő profiljuk az igényes lounge zene, amit híres örökzöld vagy éppen mai slágerekkel ötvöznek. Műsorukban – Gershwintől Bruno Marsig – mindenféle stílusú dal megtalálható. Július 22., szombat 20 óra -– Cuvée Bor & Gin: Gubián Ádám és Tengelics Ákos koncertje.

SÁRVÁR Július 23., vasárnap 18 óra – Nádasdy-vár: A Bohémélettől Porgy és Bessig. A dal- és áriaesten a Magyar Állami Operaház, a Nemzeti Énekkar énekesei, valamint a Nemzeti Filharmonikusok karmestere és zongoraművésze, Szalai Ágnes (szoprán), Fülep Máté (bariton) és Tóth Sámuel Csaba (zongora) előadásában legendás dalok és áriák szólalnak meg a múzeum dísztermében. A műsorban többek közt részletek hangzanak el Dvořak, Liszt Ferenc, Csajkovszkij, Donizetti, Puccini, Debussy, Johann Strauss, Kodály Zoltán, Gershwin műveiből.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Július 21– 22., péntek–szombat: Csónakázótó: 10. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál. A jubileumi fesztiválon a már állandónak számító kategóriákban indulhatnak a versenyzők: 200 méteren Open Kupa, Házisárkányok Kupája, Vegyes Kupa; valamint a Marathon Kupában. A rendezvény szakmai támogatója a Magyar Sárkányhajó Szövetség.

Július 22., szombat 18 óra – Emlékmű rendezvénytér: „Emlék-mű-sor” – Retró parti a megújult emlékmű alatt. Fergeteges retró partival ünnepli a város az Emlékmű környezetének felújítását. Szombathely ikonikus építménye mellett, a rendezvénytéren helyi és helyi kötődésű énekesek, zenészek mutatkoznak be, majd az este nagyszabású retró partiba torkollik. Mystery Gang-koncert, lézershow és fényfestés várja a bulizókat.