KONCERT

SZOMBATHELY Július 21., péntek 20 óra – Történelmi Témapark: Merry go Round – piknikkoncert. A program a nyáresték valódi hangulatát kínálja finom zenével, ínycsiklandó ételekkel, pazar borokkal. Kellemes bárhangulatot varázsolnak a szervezők a témaparkba. Igazi nyáresti lazulós, borozós, finomságokat kóstolgatós, fűben üldögélős koncert várja a nagyérdeműt, ahol a zenét a 2011-ben alakult Merry Go Round Duo, azaz Hajdú Anett és Bokor Ádám szolgáltatja. Az ének-gitár felállású duó sok budapesti klubkoncertet követően bejárta a világot: fél évig Cipruson zenélt, majd huzamosabb ideig Bahrein egyik leghíresebb szállodájának, a The K Hotelnek lett a zenekara. Fő profiljuk az igényes lounge zene, amit híres örökzöld vagy éppen mai slágerekkel ötvöznek. Műsorukban – Gershwintől Bruno Marsig – mindenféle stílusú dal megtalálható. Július 22., szombat 20 óra -– Cuvée Bor & Gin: Gubián Ádám és Tengelics Ákos koncertje.

SÁRVÁR Július 23., vasárnap 18 óra – Nádasdy-vár: A Bohémélettől Porgy és Bessig. A dal- és áriaesten a Magyar Állami Operaház, a Nemzeti Énekkar énekesei, valamint a Nemzeti Filharmonikusok karmestere és zongoraművésze, Szalai Ágnes (szoprán), Fülep Máté (bariton) és Tóth Sámuel Csaba (zongora) előadásában legendás dalok és áriák szólalnak meg a múzeum dísztermében. A műsorban többek közt részletek hangzanak el Dvořak, Liszt Ferenc, Csajkovszkij, Donizetti, Puccini, Debussy, Johann Strauss, Kodály Zoltán, Gershwin műveiből.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Július 21– 22., péntek–szombat: Csónakázótó: 10. Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivál. A jubileumi fesztiválon a már állandónak számító kategóriákban indulhatnak a versenyzők: 200 méteren Open Kupa, Házisárkányok Kupája, Vegyes Kupa; valamint a Marathon Kupában. A rendezvény szakmai támogatója a Magyar Sárkányhajó Szövetség. Július 22., szombat 18 óra – Emlékmű rendezvénytér: „Emlék-mű-sor” – Retró parti a megújult emlékmű alatt. Fergeteges retró partival ünnepli a város az Emlékmű környezetének felújítását. Szombathely ikonikus építménye mellett, a rendezvénytéren helyi és helyi kötődésű énekesek, zenészek mutatkoznak be, majd az este nagyszabású retró partiba torkollik. Mystery Gang-koncert, lézershow és fényfestés várja a bulizókat.

BÜKFÜRDŐ Július 21–22., péntek–szombat – Termál tér: XV. Gyógy–Bor napok, Büki Gasztrofesztivál. Programok: pénteken 16 órakor Bolondok Aranya. 20 órakor Soulwave. 23.15-kor Blahalouisiana. Szombaton 19 órakor R-GO. 22.45-kor Irigy Hónaljmirigy. Bük színpad: pénteken 18.30- kor Triász. 21.30-kor Charlie Band. 0.30-kor DJ. Hege & Johnny. Szombaton 16 órakor Papa Jazz Seven – Marching Jazz Band. 21.15-kor Kozmix. 0.30-kor Borsha. Bükfürdő Park: pénteken 19 órakor Kellene Kis Kert. 21 órakor Blues Jam. 23 órakor Mokka. Szombaton 19 órakor Kugler. 20.45-kor That’s Right Baby. 23 órakor KösziZíben. Gyermekszínpad: pénteken 17 órakor Boka Gábor. 17.45-kor Garagulya Gólyalábas Kompánia. 18.30-kor Aranykapu zenekar. Szombaton 17 órakor Julcsi meséi. 17.45-kor Garagulya Gólyalábas Kompánia. 18.30-kor Csurgó zenekar. JÁK Július 23., vasárnap – Rendezvénypajta: Szent Jakab Búcsú. 14 órától Kézműves vásár és gyerekprogramok, 18 órától zenés programok várják a kilátogatókat. Fellép: Iszak Dani és zenekara, Sipőcz Rock Band, Peltzer Géza és a Galaxy Tánczenekar.

HEGYFALU Július 22., szombat: Családi nap a hegyfalui katolikus plébánia szervezésében. A délelőtti programok már 9 órától kezdődnek: Örömfőzés címmel főzőversenyt tartanak, helyszíni nevezéssel. Az elkészült ételeket 12 órától a zsűri értékeli, majd 12.30-tól az egybegyűltek egy tál gulyásra hivatalosak. A program 14 órától a Tarisznyások együttes műsorával folytatódik, majd fellép a Jáde Hastánccsoport, 17.15-től pedig a Csepregi Kovászolók mutatkoznak be. Ezzel egy időben bárki bemutathatja a pizzasütő tudományát, az otthon előre elkészített tésztával, feltétekkel a kemencénél. 18.30-tól az UNIQUM Együttes örökzöld slágerekkel szórakoztatja a közönséget. Egész napos kísérő programok: a Képeslap Múzeum Baráti Kör bemutatja a Sárvári járás települései és Mindszenty József hercegprímás életútja című kiállítási anyagokat, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei Igazgatósága pedig Hungarikum Játszóházzal várja a kicsiket. Lesz még hordóvonatozás, légvár, csillámtetoválás.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Július 23., vasárnap 15 óra – Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház: Ettek, ittak, mulattak – Római étkezési szokások az Iseumban. A római kori étkezési szokásokba az antik írók művei mellett a régészeti leletek nyújtanak betekintést. Az állatcsontok, ételmaradványok mellett az élelmiszer tárolására, szállítására, az ételek és italok előkészítésére és felszolgálására használt edények sokasága található az Iseum kiállításában.

Másodszor tartanak lovas napot