A hagyományőrzők felvonulása élén is sokan képviseltették magukat közülük. De más ismerős arcot is kiszúrhattak a menetben a sárváriak: elöl vonult Kondora István polgármester és dr. Máhr Tivadar alpolgármester is. Sokan választják úticéljuknak Sárvárt ilyenkor, jól látszott ez a felvonulásra kíváncsi emberek számán is: több százan voltak kíváncsi a belváros utcáin végigvonuló hagyományőrzőkre.

Az ünnepélyes megnyitót a várparkban felállított nagyszínpadon tartották, ahol felavatták a Nádasdy Általános Iskola leendő elsőseit és megtartották a városkulcs átadási ceremóniát. Az este koncertekkel és táncházzal folytatódik.