A Kalliopé Kistérségi Színházi Társulás 2022 augusztusában alakult Devecsery László vezetésével. Hívó szavára örömmel jöttek a játszani szerető tagok Szombathelyről, Vassurányból, Lukácsházáról. Lelkesen kezdték el próbálni Görgey Gábor–Komlós János–Devecsery László Európa Expressz című krimikomédiáját. Januári bemutatót terveztek, de rengeteg akadályt állított eléjük az élet: betegség, munka, családi gondok, tanulás. Szereplők sora cserélődött, míg végül összeállt a társaság, és vasárnap végre megtörtént a bemutató. Még a szereplők is meglepődtek, milyen sokan voltak kíváncsiak az előadásra, ami igazán nagy sikert aratott. A társulat szeretné a térségben több helyen is bemutatni a darabot, de már a jövőt tervezik. Már készül az új darab Devecsery László tollából, és talán még az az álom is megvalósulhat, hogy a Nemzeti Színházban mutathatják be a jövő év elején.

Forrás: VN/Lukácsháza közösségi ház

Szereplők: Férfi: Németh Zsolt László; Nő: Biczók Katalin; Kis nő: Mihácsi Veronika; Öregúr: Virág János; a felesége: Szuper Ildikó; Kalauz: Pados Katalin; Slemil: dr. Jónás Zsigmond; Lány: Kriston Zille; Hulla: Devecsery László. Rendezte: Devecsery László. Munkáját Mándli Stella és Virág Zsuzsa segítette.