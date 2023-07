A fegyveres marhapásztorok, azaz a hajdúk mindennapi életébe is betekintést nyertek a fesztivál látogatói. Amellett, hogy a főzőversenyen megtekinthető volt egy rögtönzött lefejezés is – aki akart, önként vállalhatta a procedúrát –, a hajdú katonák humoros, színes nyelvezettel vezették elő a korabeli büntetési formákat. Így nagy nevetések közepette zajlott a deresre húzás, a pellengérre állítás és a kalodába zárás. A hajdúkról mindeközben érdekes történeteket ismerhetett meg a közönség, mint például, hogy egészen demokratikus módon évente váltották egymást a parancsnokok, a tisztséget tovább senki nem tölthette be. Egészen furcsán hangzottak a német vezényszavak az ágyúk bevetésekor.

A hagyományőrző muskétások kanócos puskái, a keréklakatos puskák és a sorozatvető ágyúk hatalmasat durrantak és a sűrű füstben egy korabeli ütközet közepén érezhette magát a szemlélő. A „szemléltetve elmagyarázott történelem” itt is bevált, még az is, aki nem is szereti a lőfegyvereket, jól megtanulhatta, hogy mire szolgáltak a szakállas puskák. Az egymást követő bemutatók alatt persze zajlott a tábori élet a vár körül, jól öltözött török janicsárok kéregettek alamizsnát, de csuhás szerzetes és a török katona is teázgatott egy sátor mélyén. A nagy melegben persze a nehéz páncélzatot és a posztót ledobva meztelen felsőtesttel pihengettek a régi korok harcosai, várva az esti ütközetet a törökkel. Mire a nap lenyugodott, már a koncerteké és a sör melletti beszélgetéseké volt a főszerep.