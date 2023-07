Az utcaművészeti fesztiválon mindig az az érzése az embernek, hogy ennek így kéne lennie mindig. Hogy amikor szombaton délelőtt megteszi szokásos köreit a belvárosban (piactól élelmiszerboltig és tovább), állítsák meg ékszeres standok és zöldellő kis növények, szóljon a zene - mondjuk a Sunday Brunch az elképesztően fiatal zenészekkel, akik elképesztően komolyan bánnak a hangszereikkel. Egyre nagyobb emberkaréj képződik körülöttük. Tényleg olyan ez az egész a Savaria téren, mint a megkésett reggeli, korán jött ebéd - és közben még a nap is kinéz a gomolygó kis felhők mögül. Szemben Rónaszéki Linda éppen a Végh családnak magyarázza, hogyan léphetnek be a játékba. Híres festők, festmények, kellékek, fotózkodás.

Szól a zene a Kőszegi utcában is, festmények itt, ott, mindenütt. A Belső Uránia-udvarba beköltöznek a mesék. És így lesz ez a belvárosban szombaton egész nap. Este például a Szimfónia kávézó átalakul a Gyönyörök kertjévé (vagy már napközben is, kiállítással). Fél 8-tól színészek (WSSZ) olvasnak föl, szól a szaxofon, sőt: rúdtáncbemutató is várható.