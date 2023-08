A hagyományok szerint az idén is a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Móritz Galériájában nyílt meg hivatalosan a celldömölki Tulipán Fesztivál. Ezúttal Ambrus József fafaragó, népi iparművész munkáiból láthatnak válogatást az érdeklődők.

A Móritz Galéria ilyenkor kemenesaljai kötődésű művészt választ. Ambrus József Sömjénmihályfán született, a celli gimnáziumban érettségizett, a vasútról ment nyugdíjba. 1973-ban, autodidakta módon kezdett el fával foglalkozni, témáit a paraszti életből merítette. A 90-es évek elején országos pályázaton szerzett első helyezést, aztán önálló kiállítása nyílt Kecskeméten, a naiv művészek múzeumában. Fia, dr. Ambrus Péter vitte zsűrizni a munkáit a budapesti Hagyományok Házába, megkapta a népművészet mestere címet. Főleg dióból, körtéből alkotott – pályájának szép darabjaiból rendezett kiállítást a Tulipán Fesztiválon a művelődési központ, Németh Tibor könyvtárvezető ajánlásával. Ambrus József míves famunkái sokfelé eljutottak a világban.

Fotó: Giczi Sándor



Alig néhány hónap telt el az Ambrus József-tárlat óta – ez már a körte, a dió ideje –, és most arról adhatunk hírt: Ambrus József özvegye és fia úgy döntött, hogy a hagyatékból több mint harminc alkotást Celldömölk városának ajándékoz. Az ünnepélyes átadón Fehér László, Celldömölk polgármestere így fogalmazott: – Gyerekkorom óta érdeklődve figyelem mindazokat, akiknek keze munkája nyomán alkotások születnek. Iparos nagyapám és apám műhelyében láttam először, ahogy az anyagból kész termék lesz, és láttam azt is, hogy ez milyen örömet jelent.

A polgármester – köszönetet mondva a nemes gesztusért – elmondta azt is: a városnak ajándékozott Ambrus József-alkotásokkal a városházán, a KMKK-ban és nemrég megvásárolt, felújított, átadott Ság hegyi Szív Pincében találkozhat a közönség.