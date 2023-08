A színlap korokon átívelő helytörténeti komédiát ígér „egy részben, sok zenével, mulatsággal, csepűrágó leleménnyel, egy vájdling csörögefánkkal, s ha minden jól megy, egy kis történelmi tanulsággal. Vasiakról, nem csak vasiaknak!”

Amikor a próbára beülünk, még nem tudjuk, hogy néhány nap múlva milyen holdudvara kerekedik annak a ténynek, hogy a színpadi fikció (és a történelmi hűség) szerint éppen az 1965-ös árvíz megidézésénél járunk: a pőre fából ácsolt dobogón mintha derék helybeli polgárok készülnének – mire másra: a karneválra.

De baj van, félelem és reszketés – avagy vízözön és pusztulás. Ilyesmit hoz a jövő, ha nem áldozunk Ízisz istennőnek. Még az is lehet, hogy ő hozta a városra az áradást is – megsértődvén, hogy Szombathely népe megfeledkezett róla. Hívők és szkeptikusok párbeszéde (ez még csak az összemondás, próba van) a színen, mi meg csak kapkodjuk a fejünket – és egyre hajlamosabbak vagyunk hinni abban, hogy Izé, bocsánat: Ízisz megrázta csörgőhangszerét (igen, pont úgy, mint Holle anyó a párnáját), és Jakab bácsi – Domokos Zsolt – valójában nem is Jakab bácsi, hanem Ízisz fölkent papja. Ahogy az volt Berzsenyi Dániel és James Joyce is. Ki ne felejtsük Éhen Gyulát. Ja, és krokodil van a levéltári pincében. Nem egy: kettő.

A történet – meg a Gyöngyös, meg a Nílus-víz – hullámzik, Fábián Péter finoman instruál, árnyalódnak a párbeszédek, kerekedik a jelenet. A legszívesebben maradnánk, egészen az ősbemutatóig. De azt nem lehet, úgyhogy soroljuk a szereplőket: Balogh János, Domokos Zsolt, Hajdu Péter István, Herman Flóra, Kelemen Zoltán, Nagy-Bakonyi Boglárka, Nagy Cili, Orosz Róbert, Sipos László Márk. Zenészek (végig jelen): Keller Dániel, Keller-Dénes Emőke, Szabó Róbert Endre. Írja és rendezi: Fábián Péter.

És várjuk, de nagyon a premiert. (A létra meg úgyis bennünk van.)