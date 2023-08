„Isis a Római Birodalomban és a modern kori Magyarországon” címet viselő tárlat a Magyar Géniusz Program részeként valósulhatott meg, és nem csupán a kultusz vallási hátterét világítja meg, hanem bemutatja az Iseum feltárója, Szentléleky Tihamér munkásságát is. A megnyitón köszöntőt mondott Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója, aki kiemelte, hogy a Magyar Géniusz Program támogatásával egy sor kulturális esemény és beruházás valósulhatott meg városunkban.

Horváth Soma alpolgármester kiemelte: Szentléleky Tihamér régész nélkül még a hely sem létezhetne, ahol most éppen kiállítást nyitnak. A szakmai ismertetést dr. Németh György ókortörténésztől hallhatta a közönség. Ízisz egy rejtélyes istennő volt, kultusza pedig csak egy véletlen folytán alakult ki. Bár egyiptomi istennőről van szó, személye csak a görögök és a rómaiak által válhatott ismertté. Az egyiptomi eredetű kultuszt valójában a rómaiak vezették be – tette hozzá az ókortörténész, aki azt is elmondta, hogy az első Ízisz-szentélyt a görögök építették, tőlük jutott el aztán a kultusz Európa legtávolabbi pontjaira is. Az első tárlatvezetést Sosztarics Ottó régész tartotta.

Elhangzott, hogy az állandó kiállítás az Iseum tárgyi örökségére koncentrál, míg a most nyílt időszaki tárlat a kultusz szellemi hátterét világítja meg. A régész aláhúzta: Szentléleky Tihamérnak köszönhető mindaz, amit ma is látunk. Már Szombathelyre ideérkezésekor észrevette, hogy nem csupán egy helyi templommal van dolga, hanem az Ízisz-kultusz Duna-vidéki központját találta meg az ókori Savaria romjai között.