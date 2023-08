Korábban beszámoltunk már arról, hogy a rábatöttösi faluházban bemutatták a Cicelle Aranyháromszög – Rábatöttös, Zsennye, Rum című kiadványt, aminek megjelentetéséhez Hungarikum pályázati forrás járult hozzá. - A kötetbe elsősorban ennek a három falunak a történeti és kulturális értékei kerültek bele, érintve a természeti környezetet is – mondta el érdeklődésünkre Zágorhidi Czigány Balázs, a füzet szerkesztője, a Vasvári Múzeum igazgatója. - A zsennyei aranykarperecektől – amik 11. századi ékszerek és éppen itt, a zsennyei kastély kertjében kerültek elő – kezdve a rumi kehelyig, egy gyönyörű reneszánsz serlegig, ami csak a 19. század végén tűnt el kalandos viszonyok között a Rumy család balozsai kastélyából, s mindezeken keresztül a települések épített örökségéről is szó esik. Mindenekelőtt a zsennyei kastélyról, a cicellei templomról, a Rumyak egykori kastélyairól és a családok történetéről. Így Sennyeiekről, a Rumyakról, aztán a Bezerédjekről és a Békássyakról is – foglalta össze a kiadvány tartalmát szerkesztője.

A Sorok-patak és a Rába torkolatánál fekvő települések a honfoglalás idejétől folyamatosan lakottak. Dr. Zágorhidi Czigány Balázs hangsúlyozta: - Vas megye történeti földrajzában a Rába egy nagyon éles határ, a folyótól délre eső területek a 16-17- században a török megszállás, illetve fenyegetés alá estek. Sajnos ennek következtében rendkívüli pusztításon mentek keresztül. Itt viszont, ezen a területen szinte érintetlenül megmaradt mind a természeti-, mind a kultúrtáj, és ahhoz kapcsolódóan az emberi és kulturális értékek is – emelte ki a kiadvány szerkesztője. Ennek egyik jelképe a zsennyei 1000 éves tölgy is, aminek ugyan ágait évekkel ezelőtt le kellett vágni, ám gyökere máig él.

Forrás: Szendi Péter

A megjelent kiadvány a helyi identitáserősítés mellett turisztikai célokat is szolgálhat. A múzeumigazgató tapasztalata az: meglepő módon távolabbról érkező kollégái közül többen nem ismerik ezt a tájat, így rácsodálkoznak a Szent Cecília templomra és a zsennyei kastélyra is. Azt is kevesen tudják, hogy a rumi Szent László-plébániatemplom Vas vármegye kiemelt értékű, a veleméri templomhoz alaprajzi, szerkezeti szempontból leginkább hasonlító, 14. századi eredetű műemlék. Rum-kastélyt az iskola miatt talán többen ismerik, de azt már ugyancsak kevesebben tudják, hogy a falu belterületén, az egykori tsz-major területén további két kastély áll: a kiskastély és a vadászház, mindkettő jobb sorsra vár.