Anton Pavlovics Csehov három művét – A medve, A dohányzás ártalmairól, Leánykérés – huszonhat éve (nem tévedés!), 1997-ben mutatta be a társulat. Az előadás azóta is műsoron van, anno megfordult Vasban is – ahogyan a legtöbb emblematikus beregszászi bemutató A boldog hercegtől Az ember tragédiáján és a Boccaccio-előadáson át A szarvassá változott fiúig. A medve című komédiában Popova Jelena Ivanovna (Szűcs Nelli) gyászoló özvegyként elzárkózik a világ elől, aztán egy régi adósság okán ellátogat hozzá Szmirnov Grigorij Sztyepanovics (Varga József). Az adós és a hitelező vitája a szemünk előtt alakul át valami mássá.

A dohányzás ártalmairól című monodrámában Nyuhin Ivan Ivanovics (Trill Zsolt) tart előadást – miről másról, mint az életről. A Leánykérésben Lomov Ivan Vasziljevics (Tóth László) földbirtokos a szomszéd Csubukov (Trill Zsolt) csúnyácska lányát (Orosz Melinda) venné feleségül. Akadályok adódnak bőven. Szereplők: Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Orosz Melinda, Tóth László, Varga József. Díszlet-jelmez: Balla Ildikó, színpadra alkalmazta és rendezte: Vidnyánszky Attila. Az előadás a Déryné-programban jön Celldömölkre, kezdés augusztus 19-én 19 órakor. Csehov élt, él – és élni fog. Ahogyan a sírás és a nevetés.