Földes Tímea, az "Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket a kiállítás megnyitóján, amely első programja volt a 33. alkalommal megrendezett A mi kis falunk nagy napja elnevezésű rendezvénynek.

- Nem tudjuk, hol készült az első kakukkos óra, és arról sincsenek konkrét információk, hogy kinek a nevéhez köthető az első darab. A legtöbben úgy gondolják, hogy a kakukkos órák kifejlesztése a délnyugat- németországi Fekete-erdő területén - a mai Baden-Württenberg tartományban - történt, vélhetően innen indult világhódító útjára a különleges időmérő eszköz, amely az 1850-es évek közepétől vált mindenhol ismertté. Ma a kakukkos óra a Németországba, Svájcba és Ausztriába utazók egyik kedvenc emléktárgya, Németországban kulturális ikonná is vált. Az óra azért is nagyon érdekes, mert a kakukkhang mellett egy kakukkfigura is előbújik az óralap feletti csappantyúból - hangzott el.