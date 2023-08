A folklórnapok öt évvel ezelőtt, Sárvár modern kori várossá avatásának ötvenedik évfordulóján bővült városi fesztivállá, melynek már akkor részei voltak a könnyűzenei koncertek és a gyerekeknek szóló foglalkozások is. A programsorozat kapcsán Kondora István polgármester kiemelte, hogy folyamatos megújulás jellemzi a Folklórnapok programját. Augusztus 20-án Sárvár modern kori várossá avatásának 55. évfordulóját ünnepli, ez a városi létforma fontos a mai ember számára is, emiatt is bír különös jelentőséggel szerinte a jubileum megünneplése. Ódor Viktória fesztiváligazgató a fesztivállal kapcsolatban elmondta: az augusztus 16–20. közötti időszak táncos és zenei fellépői között idén lengyelek és szenegáliak is bemutatják népük zenéit és táncait. A fesztiváligazgató a városfesztivál programjait is felsorolta.

A folklórműsorokon hazai és nemzetközi táncegyüttesek, népzenei előadók lépnek a vár színpadára, de lesz táncház, bor- és gasztroudvar, pihenősarok, sőt, az öt nap minden estéjén megnyitják a vár északkeleti bástyáját is, ahol a város díszpolgára, Németh Mihály szobrász alkotásait állítják ki. A gyerekeknek bábelőadást, humoros interaktív találkozást, kézműves programokat, foglalkozásokat kínálnak. Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy-vár igazgatója elmondta, hogy a fesztivál programjai néhány kivételtől eltekintve belépőjegy vásárlása nélkül látogathatók. Teljesen ingyenesek lesznek az első és az utolsó napon, augusztus 16-án és 20-án rendezett programok, így a záróestén, a tűzijáték előtt fellépő Hiperkarma koncertje is. A közbeeső napokon az esti programok – a KFT., Rudán Joe, a Kalapács, Delhusa Gjon, Sebestyén Márta és Andrejszki Judit és a Muzsikás Együttes koncertjei – lesznek fizetősek. Ezekre jelképes belépőjegyet kérnek a szervezők – ezek megváltásával vendégeik a rendezvény további fennmaradását támogatják.