A kiállítás megnyitója előtt Huszár Gábor polgármester vezetett végig bennünket a három helyiségből álló Templomgalérián, aztán nagy örömmel és büszkeséggel azt is felfedte: a Szentgotthárdi Önkormányzati Hivatal épületét – amely korábban kolostorként működött – összenyitották a szomszédos Nagyboldogaszszony-plébániatemplommal, amely az egyházi építészet egyik gyöngyszeme, a letisztult barokk monumentális alkotása. Így most már körbejárható a teljes épületkomplexum, amelyet a Szentgotthárdra érkező turisták érdeklődve látogatnak is.

Az már csak adalék, hogy az egykori apáti szoba ma a polgármester dolgozószobája, aki minden további nélkül betekintést enged ide, sőt: ha ideje engedi, mesél is a látogatóknak Szentgotthárdról. De vissza a Templomgalériához, az új kiállítótérhez, amely pontosan olyan, mint maga Szentgotthárd, ahol találkozik és egymásba fonódik a múlt és a jelen, a hagyomány és az innováció.

Göntér Endre kiállításán elsőként Huszár Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket, köztük Révész Máriuszt, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkárát, aki a családi Rába-túra közben szakított időt a kulturális alkalomra. A galéria avatásán jelen volt Kissné Köles Erika, a szlovén nemzetiség parlamenti szószólója és Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, aki éppen négyéves megbízatása utolsó napját töltötte, július végével ugyanis elköszönt a konzulátustól. – Az, hogy a Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep nyitányaként kiállítást szervezzünk, Csuta György ötlete volt.

Fotó: Szendi Péter

Első alkalommal – vagyis tavaly – ő hozta el munkáit hozzánk, kiállítását a színház aulájában rendeztük be. Most új a helyszín, de a kiállító, Göntér Endre festőművész régi ismerős, barát, hiszen két évtizede szinte az összes művésztelepre eljött Szentgotthárdra, így van ez most is – kezdte beszédét Huszár Gábor, majd hozzátette: – A Templomgalériában 2014-ben, a Szerelmesek Fesztiválján már volt egy kiállítás: Fodor-Lengyel Zoltán magyar származású, Spanyolországban élő Goya-nagydíjas képzőművész mutatkozott be, igaz, sokkal mostohább körülmények között.

Csomósné Boros Erika maréknyi alkotócsapata is belakta egy rövid időre a galériát, de az igazi megnyitó most van. A Pannon Kapu Kulturális Egyesület munkatársai, élükön Hrabovszky-Orth Katinkával, sokat tettek azért, hogy ma itt lehessünk – mondta a polgármester. Az önkormányzat saját erőből alakította ki az igazán impozáns kiállítóteret, amely éppen passzol Göntér Endre munkáihoz. A festőművész alkotásai a koronavírus-járvány három éve alatt készültek. Szinte tapintható a képeken annak az időszaknak minden feszültsége, minden bánata, vagy – ahogyan a polgármester fogalmazott – „érezhető az ember léleknélkülisége”. Végül Gerics Ferenc, a nemzetközi művésztelep szakmai vezetője méltatta a kiállítást és az impozáns kiállítóteret.