Az idei gyerektábornak a sitkei ifjúsági szállás adott helyet, a fiatalok (és fiatal felnőttek) azonban megint a vönöcki kastélyban töltöttek el együtt - ezúttal négy tartalmas napot. A falu, a kastély - és nem utolsósorban a kastélypark - nemcsak feltöltődésre kiváló, hanem játéktérnek is alkalmas; feltéve, hogy a színházcsinálókban van elég kreativitás. Az pedig hogyne volna. A táborozók Ecsedi Csenge Berta - végzettsége szerint bábrendező, különben többfunkciós színházi ember - vezetésével mélyedtek el a játékban.

Táborzáró kinn - és benn is

Fotó: VN/SLASZ

És bár ilyenkor sosem ez az elsődleges, a tábor végén volt bemutató is. A táborzáróra pedig elkészült - a Soltis Lajos-hagyományt követve, egyúttal módosítva - a lecsó is; úgy, ahogy Ecsi, vagyis Ecsedi Erzsébet, a zalaegerszegi színház örökös tagja, a Soltis Lajos Színház társulatának is régóta színésze-rendezője, "Ecsije", a kritikusok céhének idei életműdíjasa készíti. És ha már életműdíj: a Jövő díjat a színházi kritikusoktól ebben az évben a celldömölki Soltis Lajos Színház kapta. (Díjátadó szeptemberben.)

A Soltis-színház társulata ezekben a napokban a Május című szépséges Szép Ernő-előadással járja a vidéket, de műsoron van a Magyar Álomvasutak is. Az előbbi előadást legközelebb, szeptember 3-án Velemben, az utóbbit szeptember 10-én Celldömölkön, a Koptik Odó utcai színházban láthatja a közönség.