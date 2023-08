Az akció lényege – amint azt Szabó Tibor igazgató hangsúlyozta – a színház, a kultúra támogatása, a cél, hogy minél többen juthassanak el a Weöres Sándor Színházba: azok is, akiknek különben erre kevéssé volna lehetőségük. Kiss Mari most már a társulat örökös tagjaként is szívén viseli a Weöres Sándor Színház és a város sorsát. Megjegyezte azt is, hogy Szombathelynek, ennek a bűbájos városnak remek színháza van, az idén például négy kategóriában gyűjtött be jelölést a színikritikusok díjára.

Amint a sajtótájékoztatón elmondta: a Covid és a gazdasági nehézségek következményei a színházakban is erősen éreztetik hatásukat, csökkent a színházlátogatók száma az utóbbi időben. Ezen kíván változtatni az általa kezdeményezett akció. Ő maga két szabadbérletet egy intézménynek – iskolának – ajánl fel; reméli, hogy sokan követik a példát: cégek és magánszemélyek egyaránt.

Két csatlakozó máris van. A sajtótájékoztatón részt vett Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, aki mindenekelőtt kiemelte: a megye kisebb településeinek érdeke, hogy a székhely, Szombathely prosperáljon, hiszen akkor húzza magával a régiót. A város pedig – civil szervezetei bevonásával – azért csatlakozott azonnal a bérletvásárlási akcióhoz, mert bízik abban, hogy a szentgotthárdi színházlátogatók a WSSZ előadásain megtapasztaltakat „visszaforgatják” szentgotthárdi életükbe.

Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere egyfelől a fenntartó képviseletében, másfelől „színházrajongóként” volt jelen, hangsúlyozva, hogy örül a csodálatos kezdeményezésnek – és bízik abban, hogy minél több cégvezetőhöz eljut a felhívás: „Azt kérem, hogy aki teheti, csatlakozzon!” Ezt teszi maga is. Szenkovits Péter újságíró, a kezdeményezés „társötletgazdája” Törőcsik Marinak a színészkamara elnöki minőségében tett 1991-es nyilatkozatát idézte, miszerint a legnehezebb időkben van a legnagyobb szükség a kultúrára.

A felajánlásra szánt – az évadban öt, tetszőlegesen kiválasztott előadásra szóló – szabadbérletek a WSSZ Király utcai jegyirodájában december közepéig megvásárolhatók.