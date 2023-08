Július 17-én indult útnak a húsz fős vasi küldöttség – tizenhárom ifjú táncos, oktatóik-kísérőik és zenekaruk – hogy a "Yilan International Children's Folklore and Folkgame Festival" vendégeként képviseljék Magyarországot, s bemutassák annak méltán híres népművészeti örökségét. Tajvan egyik legjelentősebb nemzetközi kulturális eseményén 1996 óta csaknem száz ország majd’ négyszáz folklóregyüttese szerepelt, melyek műsorát mintegy tízmillió vendég látogatta. A szombathelyiek így nagy várakozásokkal indultak a fesztiválra.



- Az ifjú néptáncosok igazán kitettek magukért – két hét alatt tizenegy alkalommal léptek közönség elé (két előadást a tájfun sajnos elmosott), s műsorukban felvonultatták a Kárpát-medence tánc- és zenei hagyományának legkülönfélébb színezeteit – tudtuk meg Molnár Péter művészeti vezetőtől. - A legények a vasi és rábaközi verbunkok, eszközös táncok mellett az erdélyi Kalotaszeg, Szék és Küküllő-vidék férfitáncait is bemutatták, s repertoárjukat vasi, mezőségi és kalotaszegi páros táncokkal, tekerőmuzsikára előadott tápéi csárdással, valamint dudaszóval kísért somogyi táncokkal fűszerezték. A Dongshan-folyónál létesített vízipark színpadánál esténként 3-600 fős közönség figyelte érdeklődéssel a magyarok táncát, s hallgatta a Csapodi Tádé vezette vonósbanda kitűnő muzsikáját.



Forrás: Vasi Kislegényczéh közösségi oldala

A fesztiválprogram kiemelt eseménye volt a „Magyar nap” – melynek délelőttjén a vasiak a tánc mellett olyan nemzeti értékekkel is megismertették a közönséget, mint a magyar huszár, a cifraszűr, a karikás ostor, a vasi fazekasművészet, valamint a táncház-módszer. Itt a rendkívül érdeklődő tajvaniak be is állhattak a verbunkba, s a csárdás alapmozdulatait is „megkóstolhatták”. Különleges hangulatot hozott még a „hazai ízek estéje”, melyen a fesztiválrésztvevők nemzetközi csapatát vendégelték meg a magyarok. A szálláshely konyháján a legények már reggel krumpli- és hagymapucolásba kezdtek, majd megfőtt a gulyás és a lecsó, s az esti folklórműsort követően filippínók, japánok, koreaiak, mexikóiak és tajvaniak álltak sorba a magyar ízek asztalánál. A kóstolót muzsikaszó és táncbemutató kísérte – az utolsó falatok pedig a vasiak honvágyát enyhítették…

- A sok-sok fellépés és szakmai program mellett lehetőség nyílt a környék felfedezésére és a tajvani kultúra megízlelésére is: a fiúk ellátogattak a szigetország legjelentősebb taoista templomához, megmártózhattak az óceánban, elvegyülhettek az éjszakai piac nyüzsgő forgatagában, dzsungeltúrát tettek egy gyönyörű vízesésnél, s körülnézhettek a Taipei101 felhőkarcoló nyolcvankilencedik emeletéről. Emellett ízelítőt kaptak a kínai „oroszlántánc” és a tajvani opera világából, s kipróbálhatták magukat a hagyományos papírkészítés és -nyomtatás mesterségében is. Mindezt rendkívül szolgálatkész vendéglátóik kíséretében, akik minden pillanatban mosolyogva vették körül a látogatókat – mesélte a kislegények vezetője.

A Tajvanon eltöltött bő két hét valamennyi napja izgalmas élményeket tartogatott – a magyaroknak az őket övező trópusi éghajlat és növényvilág már önmagában is rengeteg érdekességgel szolgált. Az izgalmak sorát pedig az a két tájfun koronázta, melyeknek szele megcsapta a magyar küldöttséget – a trópusi viharok centruma azonban előbb délről, majd északról kerülte a szigetet, így a fesztiválprogram komolyabb zökkenő nélkül lezajlott.

A Vasi Kislegényczéh köszönettel tartozik a Kulturális és Innovációs Minisztérium, Szombathely MJV. Önkormányzata és Vas Vármegye Önkormányzata segítségéért, valamint sikeres pályázat esetén a Hungarikum Bizottság támogatásáért.