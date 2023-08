Augusztus 25-én, pénteken 17.30-kor fellép a Susie & the Pills, 18.30-kor a Leander Kills, 20 órától az Ossiáné a színpad, 22 órakor a Totális Metál – Pokolgép Évek koncertre tombolhat a közönség. Szombaton 14 órakor a Hamuzákis kezd, őket óránként követi az Echonald, a Red Rockets, a Tűzkerék XT, 18.30-tól a Mobilmánia Vikidál Gyulával. A végére maradnak a nap nagyágyúi:20 órakor a Lord zenekar, utánuk 21.30-tól Nagy Feró és a Beatrice, majd 23 órától a Zorall érkezik.

Összesen több százan dolgoznak a hétvége sikeréért, a biztonságért, azért, hogy a közönség elégedett legyen a produkcióval. A kápolna és környéke is rendezett, az utolsó simítások zajlanak, árulta el Kovács Ferenc.– A Kápolnáért Kulturális és Sportegyesületet az első rendezvények lebonyolítása után alakítottuk meg. Feladata a rockfesztiválok rendezése. Sosem magánügy volt a szervezés, hanem mindig a közösség, a falu lakóinak ügye is. Hétfőn például 30-40-en dolgoztak önkéntesen, hogy méltó körülmények között tudjuk fogadni az ide érkezőket. A programoknál minőségi felelősségünk is van: az itt fellépő művészek kivétel nélkül élő műsorral jönnek. Ennek technikai feltételeit és a háttérszolgáltatásokat – a mentőszolgálattól a büfén át a tisztálkodási lehetőségig – is biztosítjuk a faluban működő más egyesületek tagságát is bevonva.Eltelt 35 év, ami a csoda kategória – visszaigazolja számunkra, hogy Sitke hiteles helyszín – hallottuk az elnöktől.