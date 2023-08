Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke kiemelte, a fesztivált Vas Vármegye Önkormányzata, a Közös jövőnk Vas vármegye című projektjében, hagyományteremtő szándékkal szervezi meg Kőszeghegyalja öt településén (Velem, Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló és Kőszegszerdahely) szeptember 1–3. között. A Cáki Pincesoron maga is részese lesz a programoknak, ott mutatják be a Vasi Ételek című könyvet, ennek apropóján főzni is fog. A rendezvény ötletgazdája, Balázsy Péter vármegyei jegyző, a Kőszeghegyaljáért Egyesület elnöke szerint a megyei önkormányzat Kőszeghegyalján folyó, ötéves munkája ér a csúcspontjára a rendezvénnyel. – Egy olyan újszerű és a vármegyében eddig nem tapasztalt zenei, művészeti és gasztronómiai fesztivált rendezünk meg, amire igazán büszkék lehetünk – mondta.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei közgyűlés alelnöke, a Vas Vármegyei Turisztikai Szövetség elnöke hangsúlyozta: a rendezvény nem titkolt célja a turisztikai szezon térbeli és időbeli meghos - szabbítása. – Itt ér véget a nyár, közben pedig itt is kezdődik meg az őszi turisztikai szezon – tette hozzá. Végül a helyszínek programfelelősei, Varga Albin, Spiegel-Szabó Viktória és Meskó Krisztián ajánlották a programokat. Megtudhattuk: öt település öt helyszínén a népművészet, -zene és -tánc, a gasztronómia, a gyermek- és ifjúsági programok, ismert zenészekkel, sportolókkal és színészekkel történő pódiumbeszélgetések, minikoncertek és e-bike-túrák sokasága jellemzi a fesztivál két fő napját, a szombatot és a vasárnapot. Pénteken a Szent Vid-kápolnában tartandó püspöki misét követően Sebestyén Márta lép fel, szombaton pedig nagykoncertet ad a Soulwave és Charlie is.