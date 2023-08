A Harangláb Népzenei Együttes moldvai népzenét is játszott, Szabó András a határon túli magyar irodalom remekeit tolmácsolta a Nagy Gáspár Emlékház pajtarendezvényeinek zárásaként. A zenészek cimbalom-, duda-, tekerőlantszólókkal virtuozitásukat egyenként is bemutatták, a versmondó pedig az illyési ötágú síp gondolat szerint szólaltatta meg a hazai, erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai és a nyugati emigrációs írók, költők verseit. – A délutánokra sokan jöttek a faluból, a térségből, az önkormányzattal is jó az együttműködés, a jövőben is lesz létjogosultsága hasonló rendezvényeknek – összegzett Gergye Rezső, a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumi tagja.